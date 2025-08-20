Cuando el monedero enferma al corazón

¿Alguna vez has sentido que la angustia por llegar a fin de mes se refleja en tu pecho? No es solo una metáfora: la ciencia confirma que el estrés financiero crónico daña directamente al corazón. Un estudio reciente publicado en Atherosclerosis (Ma et al., 2025) analizó a casi 400 mil personas y encontró que vivir bajo presión económica constante aumenta drásticamente el riesgo de infarto, enfermedad coronaria y hasta insuficiencia cardiaca. De hecho, quienes sufren problemas financieros de manera prolongada pueden tener hasta cinco veces más riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca. En México, más de la mitad de los trabajadores vive en la informalidad laboral (55.2%), de acuerdo con datos de INEGI (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre de 2025 publicado el 28 de julio de 2025). Para millones de familias, la incertidumbre de no saber si podrán cubrir lo básico —comida, renta, medicinas— no solo roba la tranquilidad; también inflama el cuerpo, descontrola el metabolismo y empuja hacia hábitos poco saludables como fumar más, dormir menos o comer peor.

Más allá de la medicina

El estudio revela que la economía personal y la salud cardiovascular están unidas por un mismo hilo. Y en México, donde la obesidad abdominal y la diabetes tipo 2 ya son epidemias, sumar la presión financiera es como echarle gasolina al fuego.

¿Qué podemos hacer?

1) Medir lo invisible: así como se toma la presión o la glucosa, deberíamos evaluar el estrés financiero como factor de riesgo en la consulta médica.

2) Prevención con enfoque social: en comunidades vulnerables, combinar educación financiera básica con programas de salud podría marcar la diferencia.

3) Médicos que escuchen más allá de los síntomas: preguntar por la situación económica no es indiscreción, es reconocer un riesgo real.

4) Políticas públicas con visión amplia: reducir la informalidad y fortalecer la seguridad social es también prevenir infartos.

Disminuir la atención en el monedero

La cardiología del futuro en México no puede limitarse a recetar pastillas o pedir más ejercicio. A veces, la mejor medicina es que una familia pueda dormir tranquila, sin la angustia de perderlo todo al día siguiente.

Porque el corazón late al ritmo de nuestras emociones, pero también al de nuestra economía. Y si no atendemos esa realidad, seguiremos viendo salas de urgencias llenas de pacientes cuyo verdadero problema empezó mucho antes: en la angustia diaria de sobrevivir.

Cuidar el corazón en México también significa aliviar la presión del monedero o billetera.

POR DR. HÉCTOR ALEJANDRO CABRERA-FUENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO, BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE OAXACA

VICE-PRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY, ARABIA SAUDITA.

X: @ALEXCAFU

Referencia:

Ma L., et al. Chronic financial stress and cardiovascular disease risk: A prospective cohort study and Mendelian randomization analysis. Atherosclerosis. 2025;408:120460. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2025.120460

