Trump esconde la mano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el último en darse cuenta de la hambruna y genocidio que viven los palestinos en la Franja de Gaza, o eso nos hizo creer, porque él mismo le dio "luz verde" a su aliado, amigo y promotor, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de limpiar esa zona para construir una Riviera. O será que ya se le olvidó.

Fiel a su bipolaridad, Trump anunció el pasado lunes que Estados Unidos creará "centros de distribución de alimentos" en la Franja de Gaza, en donde dijo que hay señales de "verdadera hambre". Aunque su declaración contradice a Netanyahu, quien asegura lo contrario.

El premier israelí, apegado a la orden de su aliado estadounidense, sigue bombardeando sobre lo bombardeado, matando a los civiles desplazados y sospechosos que solo buscan comida. La orden es “limpiar la zona”, acabar con el movimiento palestino Hamás y, de paso, terminar de rescatar a los rehenes judíos.

Netanyahu no quiere correr el riesgo de sentir la furia arancelaria de su socio estadounidense por no obedecer lo que le pide, pero para que eso suceda, el premier necesita tiempo o, como se dice, bola, para que el plan de un futuro Resort Trump se convierta en una realidad. Aunque los países “equivocados y entrometidos” de Occidente comenzaron a distribuir ayuda para los gazatíes en la Franja de Gaza, tras el permiso y la supuesta pausa de hostilidades que anunció el Ejército israelí.

Es verdad que el movimiento palestino islámico Hamás comenzó este infierno, tras el ataque a colonias pacíficas de kibutz y a una fiesta de jóvenes que gustaban de la música electrónica; su incursión provocó la muerte de unas mil 400 personas, casi todas judías, y el secuestro de otras 252.

Ese agravio de Hamás, que no se puede entender por qué Israel, que tiene un alto prestigio en seguridad, no pudo neutralizar, ha cobrado la vida de unos 60 mil palestinos, la mayoría civiles, porque hay que acotar que los líderes islámicos y gobernantes de la Franja de Gaza no viven ahí.

El caso es que la Organización Mundial de la Salud afirma que la desnutrición está alcanzando "niveles alarmantes" en la Franja de Gaza. De las 63 muertes relacionadas con la desnutrición en julio, 24 eran niños menores de cinco años. Ellos son quienes están pagando la factura del enojo y la ira de Israel, pero indudablemente son los menos culpables.

Con un chasquido, para Trump resulta muy fácil reconocer que hay una hambruna en la Franja de Gaza, pero, la verdad, el aspirante al Premio Nobel de la Paz es uno de los principales responsables de que eso esté sucediendo. Le dio manga ancha a su aliado israelí.

¿Cuántas vidas más tendrá que cobrar la codicia y aires de grandeza de Trump, siempre con la idea de acrecentar su fortuna? Lo bueno es que le quedan menos de cuatro años en el poder, o quién sabe, todo puede suceder con el magnate.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

COLABORADOR

@PAPADEPONCHO

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ