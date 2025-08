El espejismo de la historia definitiva

Soy de la creencia de que debemos desconfiar de quienes promocionan una historia como la verdadera. La advertencia cobra vigencia cada vez que alguien, como Eduardo Verástegui en un reciente tuit, anuncia que “abrirá una escuela en línea para contar la verdadera historia, porque la que nos han contado es una mentira”. El planteamiento encierra un problema clásico alrededor de la disciplina histórica: la ilusión de que existe un relato único capaz de clausurar el pasado.

Cuando alguien promete “la verdad definitiva”, conviene preguntar qué entiende por verdad y qué intereses la sostienen. En el caso de Verástegui, se asume que su tipo de historia buscaría reivindicar la conquista española como un proceso en donde los conquistadores y la religión católica salvaron a los pueblos americanos de la barbarie, justificando o negando lo brutal que fue tal suceso.

La historiografía nos recuerda que los hechos no hablan por sí solos; lo hacen a través de discursos, archivos y preguntas situadas. Así, hacer historia implica construir, desde el presente, un relato sustentado en fragmentos, documentos, silencios y elecciones interpretativas sobre hechos que ocurrieron, pero que nunca podremos conocer en su totalidad.

Precisamente por eso toda proclama de autenticidad absoluta invita a la sospecha. Quien ofrece “la historia verdadera” suele imponer un nuevo orden de jerarquías narrativas que legitime una visión del mundo. No solo son métodos, sino poder. ¿Quién decide qué voces se quedan fuera? En la práctica, muchas historias “verdaderas” convierten ciertos datos en dogma y descartan otros por incómodos.

Esto no implica abrazar un relativismo puro. El historiador Eric Hobsbawm lo expresaba así: “[…] creo que, sin la distinción entre lo que es y lo que no es, no puede haber historia”. La evidencia importa, sobre todo ante los peligros del negacionismo, pero necesita contexto, contraste y debate crítico. Allí radica la diferencia entre investigación y propaganda, pues el historiador serio duda y delimita, mientras quien adoctrina se ampara en la certeza y cancela la discusión.

Conocer el pasado exige diálogo entre perspectivas, verificación de fuentes y conciencia de nuestros propios sesgos. Labor necesaria para la disciplina histórica, pues la dota de honestidad intelectual y responsabilidad pública, así puede conseguir la confianza del receptor.

Los pasados también se usan como banderas y para servir intereses. La sociedad decide creerlo. Una historia que se proclama infalible puede terminar enseñando más sobre la fe de su fundador que sobre los hechos que pretende iluminar.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@IGNACIOMINJ

MAAZ