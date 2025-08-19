Trump y Ucrania: Los límites del voluntarismo

Los políticos en México y el mundo creen poder resolver problemas complejos con mero voluntarismo. Fox iba a acabar el conflicto en Chiapas en 15 minutos, López Obrador terminar con la corrupción y Trump lograr un cese al fuego tanto en Ucrania como en Gaza. Si además le otorgaban el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos y logros, mejor.

La cumbre entre él y Putin en Alaska, no produjo resultados. Otorgó al presidente ruso, acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra, un triunfo menor.

Antes del encuentro del viernes 15, Trump y su negociador y amigo Steven Witkoff, señalaron que esperaban lograr un cese al fuego, mismo que NO se concretó. Trump dijo que dicho cese al fuego daría ventajas estratégicas a una de las partes y que buscaría negociaciones de paz y un acuerdo integral. Con ello solo dio ventajas a Rusia, que sigue atacando a Ucrania con drones. En Alaska no hubo comunicado conjunto ni diálogo con la prensa. La estadounidense destacó los escasos resultados del encuentro y llevó al secretario de Estado Rubio a defender, con poca credibilidad, la citada cumbre. La habilidad retórica y narrativa de Rubio es fundamental para controlar daños e invaluable para el gobierno de Trump.

Trump se reunió el lunes con el presidente de Ucrania, Zelensky y los líderes europeos: Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Merz, primer ministro alemán; Macron, presidente de Francia; Meloni, primera ministra de Italia; Starmer, primer ministro del Reino Unido; Stubb, presidente de Finlandia, vecino de Rusia, y el secretario general de la OTAN, Rutte.

Discutieron los siguientes temas: uno, la posible concesión de territorios por parte de Ucrania para lograr la paz, en específico Crimea y el Donbas (las regiones de habla rusa Donetsk y Luhansk; dos, las “garantías de seguridad” a Ucrania, similares a las del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que implicaría que de ser Ucrania atacada, los países europeos y EU acudirían a su defensa, aún sin formar parte de la OTAN; tres, el futuro del ejército ucraniano, ya que Rusia estaría demandando su reducción al mínimo y la limitación de la asistencia militar de los otros países occidentales, y cuatro, una posible cumbre trilateral entre EU, Rusia y Ucrania, que EU quiere realizar a la brevedad posible.

Al momento de concluir esta columna, la entrevista entre Trump y Zelensky había transcurrido cordialmente, sin humillaciones. Se llevaba a cabo la reunión con los otros líderes para definir la siguiente etapa.

Si bien parece haber un avance en la coordinación entre EU y los europeos sobre el tema de Ucrania, y Trump no concedió en Alaska las pretensiones de Rusia, lo cierto es que el fin de las hostilidades en Ucrania y la guerra, no parece cercano. Así lo ha reconocido Trump: “Pensé que iba a ser fácil, no lo es”. Los límites del voluntarismo.

POR MARTHA BÁRCENA

@MARTHA_BARCENA

EMBAJADORA EMINENTE

EEZ