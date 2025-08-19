Sepulta la 4T al neoliberalismo: saca a 13 millones de la pobreza

El resultado de la reciente encuesta del INEGI le demostró al mundo que el modelo económico instrumentado por la Cuarta Transformación, redujo la pobreza y la desigualdad en México 50 por ciento en tan solo seis años.

Ese dato no admite regateos. Es contundente, histórico e inédito. Más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del de Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo más sorprendente es que este logro se alcanzó en medio de la peor crisis sanitaria y económica de los últimos cien años.

La pandemia de COVID-19 dejó al mundo en recesión, en niveles comparables con la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, México resistió y avanzó.

La última Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ahora levantada por el INEGI con una metodología rigurosa tras la desaparición del Coneval, confirmó lo que la oposición se niega a reconocer: el modelo neoliberal colapsó y el de la 4T funciona.

Los datos son irrefutables. En 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza. Para 2024 la cifra bajó a 38.5 millones. Una reducción de 13.4 millones. En porcentaje pasó de 41.9 por ciento a 29.6 por ciento de la población.

En pobreza extrema, la disminución fue de 12.3 millones (11 por ciento) en 2018 a 7 millones (5.3 por ciento) en 2024. Ocurrió lo que durante décadas parecía imposible.

La derecha, con sus viejas recetas, había sentenciado que aumentar el salario mínimo provocaría inflación y desempleo. Pero siempre fue un engaño.

Bajo la 4T, el salario mínimo se incrementó más de 180 por ciento y, en lugar de crisis, se impulsó una recuperación social. El aumento de los ingresos laborales se convirtió en el motor de esta transformación.

Vale la comparación. Con Calderón, el presidente espurio que encabezó el sexenio de los montajes, la pobreza multidimensional aumentó: de 49.5 a 53.3 millones de mexicanos.

Con Peña Nieto, el sexenio de la corrupción sofisticada, apenas bajó de 53.3 a 51.9 millones.

Los prianistas dilapidaron los mayores ingresos petroleros de la historia en saqueos, despilfarros, corrupción y concentración de riqueza en pocas manos.

Con AMLO ocurrió lo contrario. Se gobernó bajo principios como austeridad republicana y “por el bien de todos, primero los pobres”.

Se rompió con los dogmas del Banco Mundial y el FMI.

También se dejó de alimentar el espejismo del “chorreo hacia abajo” que nunca llegó.

El cambio no se da por casualidad, es consecuencia de una política social planeada, consciente y redistributiva.

El abatimiento de la pobreza es, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum: “una hazaña de la Cuarta Transformación”.

Pero la tarea no está concluida. Todavía 5 por ciento de los mexicanos vive en pobreza extrema y otro 30 por ciento en pobreza multidimensional.

El reto de Sheinbaum y de la Cuarta Transformación será iniciar el rescate de esos sectores con políticas innovadoras, manteniendo el principio de prosperidad compartida y la redistribución de abajo hacia arriba.

La enseñanza es clara: de arriba hacia abajo nunca habrá desarrollo. Sólo más pobreza y concentración de privilegios. El camino es al inverso: fortalecer a los de abajo para equilibrar la balanza.

Hoy México demuestra que se puede. Que, en un mundo marcado por el fracaso del neoliberalismo, la Cuarta Transformación logró el mayor avance social en la historia reciente.

Ese es el legado de AMLO y el punto de partida de Sheinbaum. Una victoria contra la desigualdad, un golpe a los dogmas de la derecha y una lección para el mundo.

La historia registrará este momento como un triunfo de la dignidad, de la justicia social y de un pueblo que decidió no rendirse jamás.

VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA

DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CDMX

@VROMOG

PAL