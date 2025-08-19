Se confrontan por presupuesto

La aprobación del presupuesto ya para el próximo año, el 2026, confrontó a consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues algunos como Martín Faz y Carla Humphrey señalaron que hay rubros que se quedaron en ceros, como el apoyo para la equidad de género o el voto de las personas en prisión preventiva. La respuesta es que el presupuesto es austero, responsable, racional y eficaz, con todo y que no hay elecciones previstas el otro año.

Finalmente fueron acreditados

Se entregaron las constancias de mayoría a 33 magistraturas y jueces que habían sido declarados inelegibles por no cumplir el promedio, luego del estira y afloja del TEPJF, de Mónica Soto, con algunos consejeros del INE. La presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, lo tomó con filosofía, pues no estaba de acuerdo con sus colegas “rebeldes”.

Responde Beatriz a críticas

Aclaró Beatriz Gutiérrez Müller que no se ha mudado al extranjero y que su hijo Jesús Ernesto estudiará la universidad en México. En un mensaje a Maca Carriedo, difundido en el Heraldo Radio, la esposa de AMLO dijo que no piensa irse a vivir a otro lugar y todo lo que se ha dicho sobre una supuesta mudanza a España son “chismarajos”.

Alista rendición de cuentas

Quien ya se encuentra alistando su primer informe de gobierno, es la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. La mandataria capitalina adelantó que habrá dos momentos para importante acto: el primero en el Congreso y el segundo desde el Auditorio Nacional. Se prevé la asistencia de la mayoría morenista y de legisladores federales.

La vitrina turística

Para impulsar al sector del turismo es que nació hace 50 años el Tianguis Turístico, ya están buscando dónde albergarse para su edición de 2027. La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, recordó que su objetivo es impulsar la comercialización de los destinos, productos y servicios mexicanos. La convocatoria será abierta.

Se afianza el pacic

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) se ha afianzado en la población. Incluso la Profeco, de Iván Escalante, ya lo incluye en su Quién es Quién en los precios, de las secciones más visitadas. Con esto es posible verificar en qué supermercado está más barato el Pacic, que ronda los $756 el más barato y el más caro de $955.

Evitan la huelga

La empresa que evitó irse a huelga fue Volkswagen de México, que dirige Holger Nestler. Logró un acuerdo para incrementar un 4% el salario directo durante 2025, mejoría al fondo de ahorro y algunos bonos que suman 6.16% adicional. El sindicato que comanda Hugo Tlalpan, dio por terminado el emplazamiento.

PAL