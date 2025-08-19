Pagará Multiva 2,100 mdp por los fideicomisos de CI Banco

CON UNA PROPUESTA de valor superior a los dos mil 100 millones de pesos, Banco Multiva acaba de ser designado ganador del proceso de escisión y venta del negocio fiduciario de CI Banco.

La institución que forma parte Grupo Vazol, consorcio mexicano que es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, dejó en el camino a otros tiradores que se interesaron en el proceso que inició el 4 de julio.

Apunte a Banorte que preside Carlos Hank González, Mifel que comanda Daniel Becker, Invex que capitanea Juan Guichard, Bx+ de Antonio del Valle Ruiz y Monex de Héctor Lagos Dondé.

Este proceso estuvo avalado por los propietarios de CI Banco, fundado por Jorge Rangel de Alba, así como por los administradores cautelares designados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

La Secretaría de Hacienda, de Édgar Amador; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente, y el Banco de México que gobierna Victoria Rodríguez, determinaron que Multiva era la mejor oferta.

Y es que además de ser la propuesta económica más solvente, Banco Multiva, que dirige Tamara Caballero, garantiza la continuidad, solidez y confiabilidad de dichos servicios fiduciarios.

Multiva informó a las autoridades de Estados Unidos sobre la operación, y contrató al afamado despacho Sidley Austin para asegurar que la comunicación con ellas fuera permanente y fluyera mejor.

Asimismo, esta compañía —además de acompañar y supervisar la transacción— apoyará y reforzará las operaciones del banco para que cumplan con todas las regulaciones vigentes en México y Estados Unidos.

La transacción no implica la compra de CI Banco, sino únicamente la operación del negocio fiduciario, que, por cierto, no fue un área de negocio sancionada u observada por el FinCEN, que encabeza Andrea Gacki.

Multiva integrará al equipo de profesionales fiduciarios de CI Banco, una incorporación que fortalece aún más su modelo, razón por la cual será, sin duda, uno de los líderes del negocio fiduciario en México.

El proceso refleja el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario Amador para trabajar en pro del fortalecimiento y estabilidad del sistema financiero de nuestro país.

Tanto Banco Multiva como Grupo Vazol sellan y refrendan la confianza y compromiso que tienen por México, invirtiendo y generando nuevas oportunidades que fortalezcan el desarrollo de nuestro país.

LE PLATICABA AYER del encuentro que tuvo, la semana pasada, la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, con Claudia Sheinbaum. Fue una reunión muy cuidada en la que la máxima fue la discreción. No hubo ni foto en las redes sociales de la Presidenta ni mucho menos comunicado del banco. El tema central fue informar del avance en la venta de Banamex, proceso en el que el empresario Fernando Chico Pardo va adelantado. Para la doctora es fundamental que, ahora que Citi está retomando la venta del llamado "Banco Nacional de México", quede en manos de mexicanos comprometidos con el Plan México, donde la palanca son, precisamente, las empresas nacionales y donde las Pymes jugarán un papel estratégico, rubro en el que Manuel Romo, como director de Banamex, ha realizado un papel crucial. Además, está el componente de la Oferta Pública Inicial en el que se abriría su capital a decenas de inversionistas, también mexicanos, a comprar acciones vía la Bolsa Mexicana de Valores. Aunque Chico Pardo se ve punteando la carrera, no se descarta el interés de otros tiradores, como es el caso de Germán Larrea, que hace dos años estuvo a un tris de quedárselo. Hoy como ayer, la relación del dueño de Grupo México con la 4T no es la mejor, lo que le resta posibilidades de comprarlo.

LA NUEVA INTEGRACIÓN de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca mostrarse distinta. Quiere que su sello distintivo sea recuperar la estética de los pueblos originarios. La nueva Corte empezará con un ritual al alba, en donde, con el acompañamiento del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, entregarán los "bastones del mando" a los nuevos integrantes. Con eso se buscará dejar a un lado las prácticas occidentales, y arraigar en estos nuevos cambios una estética indígena e incluyente. Hasta el logo cambiará: incluiría el bastón de mando en las garras del águila juarista. Buscan ser vistos diferentes, buscan marcar el cambio, y eso para nada es criticable. Lo lamentable es que dicho cambio es estético, es parafernalia, pues pareciera que el bastón de mando invisible de los otros poderes marca la pauta, y esa será la batuta por la cual la nueva Corte andará. Si cambian los ritos para que se les vean diferentes, cómo se explica que el acto principal sea en la Cámara de Diputados, con un Ricardo Monreal mostrando que hay de "bastones de mando a bastones de mando". Que él, como líder de Morena, pone el ritmo principal de la nueva SCJN. Que jala al nuevo presidente, Hugo Aguilar, no sólo del brazo para que no se equivoque de camino, sino que conduce los festejos para recordarle "que están ahí gracias a ellos". De qué sirve cambiar de logo, ritos y vestimentas de los jueces, si el bastón de mando se desvanece ante los otros. Pero en este país de ritos y mensajes hay bastones de mando que mandan más que otros bastones.

ESTA ES UNA historia de alto impacto en Guanajuato que está escalando: la agroindustrial hondureña Millfoods y Grupo Modelo, socios en una planta de procesamiento de maíz en Salamanca, enfrentan adeudos por más de 100 millones de pesos con más de 500 trabajadores y al menos cinco empresas proveedoras. A pesar de que la planta ya está operando y generando ganancias para Millfoods, los sindicatos y proveedores afectados, como Estructuras Metálicas de Puebla, están reclamando el pago de sus obligaciones y evaluando acciones legales, tras audiencias de conciliación sin acuerdo. El caso se agrava con la revelación de que Aldo Micheletti, el CEO de Millfoods e hijo del expresidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, se ocultaría en México. Esta multimillonaria inversión, inicialmente anunciada con bombo y platillo por la Secretaría de Economía, se ha convertido en un conflicto que afecta gravemente la calidad de vida de las familias y la credibilidad empresarial.

AYER HUBO CONSEJOS de Administración en Nafin y el Bancomext. Se formalizó el cambio de estafeta en estos dos bancos de desarrollo del gobierno federal. Como aquí se adelantó hace un par de semanas, Roberto Lazzeri dejó la jefatura de la Oficina del Secretario de Hacienda para asumir ambas carteras, en sustitución de Luis Antonio Ramírez Pineda. También, la semana pasada, diputados y senadores de la Comisión Permanente ratificaron a María del Carmen Bonilla como nueva subsecretaria de Hacienda, tras dejar la titularidad de la Unidad de Crédito y Asuntos Internacionales de esa misma dependencia.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

