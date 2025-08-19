Michoacán: estudiante abandonado a su suerte en Praga

Daniel Enrique Pintor Caballero tiene apenas 20 años y la vida se le escurre en una cama de terapia intensiva en Praga. Lo que iba a ser un curso intensivo de inglés, parte del programa de movilidad estudiantil del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), se convirtió en una pesadilla que ha puesto a prueba no sólo a él, sino a toda su familia.

El 1 de julio salió de Morelia lleno de ilusiones. A los pocos días, un dolor de cabeza, fiebre y vómitos lo obligaron a ingresar de urgencia a un hospital. El diagnóstico fue fulminante: meningococo. Una bacteria agresiva que, al no ser detectada a tiempo, se propagó hasta causarle meningitis y sepsis. Para salvarle la vida tuvieron que amputarle una pierna. Hoy, además, enfrenta una neumonía intrahospitalaria.

El costo humano y económico es brutal. La póliza del seguro médico, que apenas cubrió los primeros días, se agotó el 31 de julio.

Desde entonces, son sus padres quienes han tenido que enfrentar las cuentas que ya superan los cien mil dólares. Comida, hospedaje, traslados… todo sale de su bolsillo o de donaciones. Ni la escuela que organizó el programa, encabezada por su directora general, Mariana Sosa Olmeda, ni el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se han pronunciado al respecto.

La tragedia se agrava con la presión para que regrese a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del consulado en Praga, ha mantenido comunicación directa con los familiares; sin embargo, el secretario del Migrante michoacano, Antonio Soto Sánchez, insiste en repatriar al joven. Pero los médicos advierten que sería una sentencia de muerte. En esas condiciones -intubado, con soporte vital, oxígeno y en terapia intensiva-, un traslado aéreo equivaldría a desconectarlo. Por eso sus padres se negaron a firmar el alta hospitalaria: no van a sacrificar a su hijo por una decisión administrativa.

La vida de Daniel no puede depender de colectas ni de la buena voluntad. Fue enviado por un programa oficial y es responsabilidad del estado que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla y de la directora del IEMSySEM, Mariana Sosa Olmeda, acompañar y costear el tratamiento en el que se encuentra Daniel, quien hasta el momento ha sido abandonado en su lucha por sobrevivir.

No puede ser que el gobierno de Michoacán envíe a sus estudiantes al extranjero sin garantías de seguridad ni respaldo médico. Programas diseñados al vapor, pensados más en el discurso mediático que en desarrollar proyectos que impulsen y arropen a las y los jóvenes en cualquier circunstancia. Daniel no está solo por azar, está solo porque las autoridades lo abandonaron a su suerte.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

