México gana tiempo, pero no margen de maniobra

El reciente anuncio de una prórroga de 90 días a los aranceles estadounidenses sobre exportaciones mexicanas no es una victoria, sino una prórroga disfrazada de alivio. La llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump el 31 de julio detuvo momentáneamente un golpe económico, pero a un costo evidente: México aceptó eliminar barreras no arancelarias que afectan a empresas estadounidenses sin obtener garantías a cambio. El nuevo plazo vence el 1 de noviembre y solo pospone la imposición de un arancel adicional del cinco por ciento, mientras se mantienen los ya existentes sobre automóviles, acero y bienes no contemplados por el T-MEC.

La narrativa oficial celebra el acuerdo como un logro diplomático. En paralelo, se anunció un pacto bilateral de seguridad enfocado en fentanilo y armas de fuego, que refuerza la creciente subordinación de la política comercial mexicana a temas de seguridad. El secretario Marcelo Ebrard ha sugerido que este periodo puede abrir la puerta a discusiones técnicas rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, pero la realidad es menos optimista: el margen de acción es cada vez más estrecho.

Detrás de esta aparente tregua hay un patrón preocupante. Estados Unidos está utilizando el comercio como palanca para presionar a México en múltiples frentes: seguridad, migración, regulación y hasta rediseño institucional. Las exigencias abarcan desde agilizar permisos de Cofepris hasta desmantelar reformas clave en telecomunicaciones o energía. Y aunque algunas trabas pueden resolverse técnicamente, otras tocan fibras más profundas de soberanía y gobernabilidad.

Más que ganar espacio de maniobra, México ha comprado tiempo bajo condiciones imprecisas y crecientes. No hay claridad sobre qué avances espera Estados Unidos ni cómo se medirá su cumplimiento. Lo que sí es claro es que, ante la proximidad electoral en EU, cualquier desliz será usado como excusa para reactivar las amenazas arancelarias.

El gobierno de Sheinbaum enfrenta así su primer gran dilema geoeconómico: responder a presiones externas sin comprometer su proyecto interno. Pero navegar entre la reafirmación de soberanía y la necesidad de estabilidad comercial requerirá algo más que oficio diplomático; exigirá estrategia, claridad de objetivos y capacidad de negociación técnica. De lo contrario, México corre el riesgo de repetir un ciclo ya conocido: ceder en silencio, improvisar reformas parciales y enfrentar las consecuencias cuando ya es demasiado tarde.

Yussef Núñez

Asociado del Programa de Jóvenes del COMEXI

@NunezYussef

