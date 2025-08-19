La “revolución” 4T en los libros de texto cubanos

¿El amor con dinero se paga? Pues parece que sí. En los últimos siete años, México ha regalado a Cuba (de acuerdo a los hallazgos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), más de 22 mil millones de pesos: en petróleo, alimentos, medicinas, materiales de construcción, tabletas electrónicas… ¡y hasta libros de texto! Todo un catálogo de dádivas.

¿Por qué dar a la isla recursos que los mexicanos necesitan? ¿Será que los jóvenes del 68, algunos de ellos ahora instalados en la cuarta deformación y viviendo como burgueses, aún suspiran por Fidel y por el Che? ¿Por una utopía que mantiene a la isla, y a quienes no han logrado escapar de ella, sumidos en la miseria? Posiblemente. Pero ni la nostalgia ni la utopía justifican derrochar impuestos de los contribuyentes mexicanos para satisfacer los caprichos de unos cuantos.

Atracción fatal, romance político o simple masoquismo: la 4T y la dictadura cubana parecen destinadas a encontrarse. Y nosotros a financiar el idilio.

¿Es para que el presidente cubano condecore a algún político mexicano (además de López Obrador, por supuesto) o sólo es el fanatismo trasnochado de la presidenta y su gabinete, que prefieren abrazar dictaduras antes que servir al pueblo que votó por ellos? Sea cual sea la respuesta, es mucho, demasiado dinero.

Y esto sin contar los 2 mil millones de pesos pagados por traslado, manutención y distribución de 809 médicos cubanos que vienen a trabajar a México. Porque claro, es más importante financiar la hipocresía de La Habana que atender las carencias médicas de casa.

Los libros de texto son la cereza del pastel: 387 millones de pesos para imprimir 15 millones de ejemplares que enseñan a los niños cubanos a culpar a Trump y a Estados Unidos de todos sus males. El dedo flamígero cubano, pagado por México, acusa al presidente estadounidense de haber emprendido una “persecución implacable” contra la isla y “privarla de recursos energéticos para ahogarla definitivamente”. Y esto antes de que nadie supiera que Trump podría volver. Conocemos a Trump. Y Trump conoce a México. Financiar la propaganda del gobierno cubano que culpa a Estados Unidos por todo es agregar más leña al fuego de posibles crisis diplomáticas innecesarias.



Un gobierno serio debe ver primero por los suyos: por la salud, la educación, la economía. Sólo después, si sobra algo, puede pensar en repartirlo fuera. En México no sobra. Pemex está quebrado, los hospitales desabastecidos, la educación rezagada. Y, aun así, decidimos enseñarle a los niños cubanos lo maravillosa que es la Cuarta Transformación.

En resumen: pareciera que el gobierno mexicano quiere que Cuba sea cobijada por la 4T. La realidad es más cruel: nos están utilizando, y nosotros felices de entregarles la alfombra roja.

¿De qué manera se puede justificar ser benefactor del extranjero mientras las escuelas de nuestros hijos, los hospitales y las universidades locales sufren por falta de recursos? Ah, cierto: la prioridad es la propaganda. Y si los niños cubanos aprenden a idolatrar a la 4T, se ve que el dinero estuvo bien “invertido”.

POR VERÓNICA MALO

