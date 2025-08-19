La plaga que cerró la frontera

El destino y comercio del campo mexicano parecen jugarse siempre en dos tableros: lo que ocurre en los ranchos y parcelas del país, y lo que dictan los anuncios desde los escritorios gubernamentales.

La última notificación llegó desde la oficina de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien anunció nuevas medidas contra el gusano barrenador del ganado: la pausa para abrir la frontera se mantendrá y será “tan larga como sea necesaria”.

En ese escenario, los productores nacionales, especialmente de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Baja California llevan el mayor impacto tras una pronunciada sequía, falta de apoyos y ahora, el candado estadounidense.

El problema ya no es solo sanitario. El despliegue de patrullas, perros detectores y hasta la construcción de una fábrica de moscas estériles en Texas es un recordatorio de que el campo mexicano está atrapado en dinámicas que rebasan lo técnico. Estados Unidos busca blindar su cadena de suministro alimentaria y, en el camino, deja fuera al socio que debería ser su aliado natural.

Mientras tanto, en México la discusión se diluye entre comunicados y promesas de coordinación y la llegada de una eficiente estrategia de mitigación se posterga, sin que hasta el momento haya señales de otorgar créditos de emergencia, crear programas de apoyo y, sobre todo, impulsar una política comercial que no dependa de la incertidumbre en la frontera.

Millfoods se deslinda

A propósito de certidumbre, la columna pasada mencioné las quejas de trabajadores por supuestos adeudos de la empresa Millfoods en la construcción de su planta en Salamanca.

La compañía precisó que la responsabilidad es exclusiva del Grupo Inmobiliario Arrendador (GIASA), empresa a la que rescindió el contrato desde octubre de 2024, debido a múltiples incumplimientos.

Millfoods asegura haber cumplido con todos los requerimientos oficiales y rechaza cualquier adeudo con los obreros.

