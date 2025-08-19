La pantalla algo dirá

Todos los aficionados estamos atentos a las transmisiones: si son de calidad, si los narradores sueltan datos interesantes, si las tomas de las cámaras nos brindan ese “detalle fino” de las jugadas.

Ese detalle fino puede ser el ejemplo de las jugadas cerradísimas en el tiro a la primera base, donde literalmente la punta del primer filo de los spikes del corredor toca la colchoneta antes de la llegada de la pelota al guante (newman) del primera base estirándose al máximo para apreciación: así de preciso siempre ha sido el beisbol y ahora con esa tecnología aplicada incide una buena toma en la certeza del juego.

Como paréntesis, hoy incluso podemos decir que no es del todo agradable para el ampáyer de home tener una toma tan detallada de la zona de strike.

Por todo lo anterior, es importantísimo el futuro de las transmisiones y todo parte de una entrevista reciente del Comisionado Rob Manfred donde mencionaba una ventana de alrededor de dos semanas después de la cual tendremos más luz de la perspectiva para un futuro en el que podemos decir YA se necesita por igual… CERTEZA.

Imagínense ustedes lo importante de las transmisiones si nos vamos a varios ejemplos: el reciente anuncio de la NFL con el -podemos llamarle- cruce asociado de intereses con el emporio Disney, igualmente lo VITAL para la NBA contar con la totalidad de sus transmisiones y no podemos definitivamente dejar de mencionar lo que le ha sucedido a la MLS del futbol estadounidense con una exclusividad con la plataforma de Apple la misma siendo una especie de bendición ($$) y a la vez desplome en variados aspectos de difusión/rating.

Se ve que el equipo del abogado Manfred se súper puso las pilas para evitar errores de otros competidores y es porque estamos hablando de un espectáculo tan pero tan grande como lo es la pelota caliente donde los bananos esos llenan estadios o en un mucho mejor ejemplo vemos a los chavitos de Ligas Pequeñas (LLWS) en Williamsport regalándonos juegos de lo más emotivos donde vemos a nuestro querido México luchando inning a inning con nuestros chavalos orgullosos representantes del tricolor.

Es tan valioso lo recién mencionado hasta para el ojo expansivo de las Grandes Ligas con una tremenda visión al llevar juegos oficiales a esos diamantes en Pennsylvania como para llenar de emociones al ver a los peloteros del big show conmoverse casi hasta las lágrimas al recordar esa etapa de anhelar ese lugar al cual han llegado.

Uno de esos peloteros con pasado en LLWS es Cal Raleigh quien jugó con los Marineros de Seattle en este calendario ante los Mets de Nueva York, quienes ganarían con el aporte ofensivo de un Mark Vientos quien aceptó que siempre quiso aventarse la famosa deslizada en Lamade Hill.

Lo del receptor Raleigh la verdad DETALLAZO: su peto con las fotos de compañeros de cuando jugaban en esas Ligas Pequeñas, no solo va para récords, él sabe ganarse el alma… en el diamante.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

EEZ