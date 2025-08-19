Gimnasios en la CDMX: Centros deportivos con seguridad de cartón

12 de febrero del 2024, muere un hombre en un Smart Fit a causa de un infarto; 17 días después, otro fallecimiento por desvanecimiento; en abril un tercer caso a causa de un colapso; y en noviembre un cuarto por un paro respiratorio. En 2025, el acumulado continúa: en Smart Fitness falleció un hombre por un infarto, en marzo otro en Planet Fitness y dos meses después una mujer en un Smart Fit. En 15 meses ha habido siete casos de muertes en centros deportivos de la CDMX. Diferentes causas, pero varios hechos compartidos: en ninguno había un paramédico, personal capacitado o un desfibrilador. Esas muertes -posiblemente evitables-, son el origen de la iniciativa que presenté en el Congreso de la CDMX para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles. El objetivo es que los centros deportivos cuenten con personal certificado en primeros auxilios, un botiquín, señalización de protocolos de emergencia y un desfibrilador externo automático.

Hoy, la ley no obliga a los gimnasios ni a centros de entrenamiento a contar con personal médico. Miles de personas entrenan a diario sin ninguna garantía de atención inmediata en caso de emergencia. Paradójicamente, lo que debería ser una actividad en favor de la salud puede convertirse en una actividad de alto riesgo por la omisión normativa. La tragedia de los gimnasios solo hizo visible una realidad que ya se arrastraba: la ciudad ha permitido que varios centros operen sin protocolos básicos. Negligencia le llaman en algunos casos.

No son hechos aislados. Con una industria fitness en expansión -gimnasios, academias de artes marciales, estudios de entrenamiento funcional-, la posibilidad de emergencias médicas crece. El INEGI estima que cerca del 20% de la población urbana acude regularmente a estos espacios. Sin protocolos, sin personal capacitado y con entrenamientos cada vez más intensos, se expone a miles de usuarios a riesgos innecesarios.

No es un tema administrativo, sino de salud pública y de derechos. La Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud, y la omisión legal deja a la ciudadanía indefensa en espacios donde se supone que se cuida su bienestar. No se puede seguir delegando la responsabilidad a “exenciones de responsabilidad” que los usuarios firman, como si la vida fuera un trámite.

La iniciativa plantea una medida mínima pero vital: obligar a que cada centro deportivo tenga un paramédico certificado, con equipo básico y un DEA disponible en todo momento. Lejos de ser una carga imposible, se trata de una exigencia común existente en países como España, Estados Unidos o Japón, donde ha reducido muertes súbitas en gimnasios hasta en un 60 por ciento.

La reforma no sólo salvaría vidas, también mandaría un mensaje claro: que la salud y la prevención están por encima de los costos operativos de los negocios. Las resistencias vendrán, probablemente bajo el argumento de los costos adicionales, pero frente a la pérdida irreparable de vidas, esa objeción se torna vacua.

El Congreso capitalino tiene ahora la oportunidad de cerrar una brecha peligrosa. Legislar es prever, y esta vez, prever significa evitar que un paro cardiaco en un gimnasio se convierta en una sentencia de muerte.

POR RICARDO RUBIO

PAL