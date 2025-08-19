Extraditar o trasladar, no fue un dilema

La entrega del segundo grupo de posibles generadores de violencia que llevó a cabo el Gobierno de México a los Estados Unidos generó tanto críticas como halagos que se cargaron más por lo político que por lo jurídico, por lo que resulta importante hacer énfasis en las características legales de cada proceso.

Aquí nos podríamos preguntar ¿cuál es la diferencia entre extraditar y trasladar a un reo? Para extraditar a una persona se requiere un procedimiento jurídico perfectamente definido que sienta sus bases en un tratado bilateral entre dos naciones con un mecanismo previamente establecido para la entrega de personas buscadas por delitos cometidos en alguno de los dos países.

Para el traslado de reos se hace uso de la facultad con que cuenta, en este caso la Jefa del Ejecutivo federal, para preservar la seguridad del país y la soberanía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Al referirse al tema, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, también hizo alusión a la Convención de Palermo, instrumento internacional que busca combatir la delincuencia organizada transnacional y del cual nuestro país forma parte, lo que le obliga a darle cumplimiento.

Si bien es cierto que entre las 26 personas trasladadas la semana pasada, hay quienes cuentan con solicitudes de extradición y enfrentan investigaciones en Estados Unidos por delitos como narcotráfico, uso de armas de fuego, lavado de dinero, delincuencia organizada y homicidio, al considerar a dichas personas como una amenaza para el país, el camino legal utilizado evitó mayor dilación para su entrega, a solicitud del vecino del norte.

De haber seguido el mecanismo tradicional de extradición, que requiere desde luego una solicitud del país requirente, la revisión y análisis de la petición, solicitud y cumplimiento de una orden de aprehensión, audiencias, recursos, opiniones jurídicas, conceder o rechazar la solicitud de extradición y, en su caso, la entrega de la persona, quizá habrían pasado más años para que su entrega, en el mejor de los casos, ocurriera.

Todo un camino legal que abogados con conocimiento pleno del andamiaje jurídico pueden aprovechar para retrasar la extradición a su máximo posible como en los casos de Miguel Ángel ‘N’ alias “Z-40” en que su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones o de Omar ‘N’, alias “Z-42”, con quien ocurrió en 54 ocasiones.

Más allá de sesgos políticos que cuestionan el proceder de las autoridades, habría que resaltar la conveniencia de que los citados personajes hayan sido trasladados a los Estados Unidos.

Si en algún momento el gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, tuvo información privilegiada sobre que varios de ellos aún contaban con cotos de poder, aun estando presos, o que otros más, ejercían su defensa legal aplicando la mayor cantidad de artimañas jurídicas o “chicanadas” para demorar al máximo su extradición ¿para qué esperar a que la historia fuera diferente? Además, aquí sí aplica esa vieja premisa jurídica que señala: lo que no está prohibido, está permitido.

POR OMAR CRUZ

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

PAL