El ojo que resguarda

Ruth D. Lechuga llegó a México huyendo del fascismo, pero encontró algo más que refugio: halló un país que le enseñó que el arte no solo habita en museos, sino en las manos que hilan, moldean y tallan sin pretensión de “hacer historia”. Ella se encargó de que la hicieran.

Durante más de medio siglo recorrió México, cámara en mano, registrando danzas, procesiones y oficios, coleccionando piezas que otros veían como artesanía menor y que ella entendía como patrimonio cultural. Su archivo —más de 10 mil piezas y 20 mil fotografías— es hoy una de las miradas más completas y respetuosas sobre el arte popular mexicano.

Pero también fue, en silencio, una pionera en un territorio entonces dominado por hombres: el de la antropología, la museografía y la investigación de campo. Entró sola a comunidades, negoció con autoridades, documentó lo que otros no miraban. Y lo hizo desde una ética que hoy podemos leer como profundamente feminista: dar voz y visibilidad a mujeres artesanas, registrar sus saberes, entender que su trabajo —tejidos, bordados, cerámica— no era “decorativo”, sino una manifestación artística de igual valor que cualquier obra de caballete.

En tiempos donde la autoría femenina todavía se discutía y lo popular era relegado, Ruth defendió ambas causas: la del arte hecho por mujeres y la del arte que nace fuera de las academias. Su legado no es solo un acervo, sino una lección política: preservar también es resistir. Y su resistencia, como su mirada, fue paciente, obstinada y lúcida.

Hoy, gran parte de ese legado vive en el Museo Franz Mayer, donde se resguarda su acervo y se exhibe de manera rotativa. No es una colección que duerma en bodegas: el museo la mantiene viva a través de exposiciones, investigaciones y talleres que invitan a mirar el arte popular no como un vestigio folclórico, sino como una fuerza creativa vigente.

El Franz Mayer no solo custodia sus piezas, también ha asumido la responsabilidad de narrar su historia y darle el lugar que merece en la memoria cultural. Allí, entre vitrinas y cédulas, Ruth sigue dialogando con los visitantes: recordándonos que el arte popular es un espejo de identidad y que, al igual que las mujeres que lo crean, necesita ser visto, valorado y protegido.

Y en un tiempo donde lo uniforme gana terreno sobre lo diverso, su legado es un recordatorio incómodo: si dejamos que el arte popular desaparezca, no solo perdemos objetos, perdemos lenguajes, historias y formas de resistencia. La memoria no se hereda sola: hay que cuidarla, nombrarla y defenderla, como lo hizo Ruth. Porque lo que no se preserva, se olvida. Y lo que se olvida, deja de existir.

POR: MELISSA MORENO

