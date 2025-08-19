LAS BUENAS

Las gemelas Mía y Lía Cuevas son ejemplo de esfuerzo y dedicación: primero brillaron en Singapur y ahora conquistaron el oro para México en la final de trampolín de 3 metros sincronizado, en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción.

EL MALO

Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, fue acusado de violación y acoso, junto con otras infracciones, sumando 32 delitos. El país nórdico no tomará en cuenta su “sangre azul” pues, de ser culpable, será condenado a 10 años de prisión.

EL FEO

Se volvió viral el sacerdote brasileño José Bezerra, acusado de golpear a una mujer de 62 años durante un supuesto exorcismo. El caso se volvió más alarmante al darse a conocer que Bezerra es también subcampeón mundial de jiu-jitsu.

