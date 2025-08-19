Atacar a México…alto costo

Si bien para no pocos la advertencia de la periodista Anastacia O´Grady al siempre controversial Donald Trump de los riesgos que para Estados Unidos y el propio México implicaría un eventual despliegue de efectivos con miras a intentar frenar el incesante trasiego de drogas a través de la frontera común, pasó desapercibida, lo cierto es que la publicación no hizo más que volver a encender las “alertas” en los centros de poder de la 4T, en Palacio de manera específica…

Y esto, no sólo por la explícita y atinada referencia del mensaje publicado el domingo en The Wall Street Journal de los efectos militares que una acción como la referida o el “bombardeo” de instalaciones de los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado en entidades del norte del país pudiera tener, sino por las consecuencias negativas que, en su opinión, derivarían para el posicionamiento de su supuesto aliado, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y, más grave, en lo que refiere a la reacción que a nivel popular -“entre los sectores más corruptos en el partido gobernante, MORENA”-, pudiera alentar una acción susceptible de ser interpretada como una eventual “invasión gringa”. Así de claro.

Es verdad que hasta el momento, la gestión lópezobradorista que hoy representa Claudia Sheinbaum ha conseguido “atemperar” los afanes expansionistas del inquilino de la Casa Blanca, aunque a fuerza de ser sinceros, hay que decir y aceptar que el mantenimiento de tal posición no debe asumirse en forma alguna como inalterable ni mucho menos permanente en el tiempo por lo que, de una u otra manera, deben definirse opciones, vías a seguir ante un eventual cambio de políticas y ello, precisamente, es lo que hoy mantiene en alerta a los operadores del fallido oficialismo.

Nadie ahora apuesta por una acción del Ejército norteamericano en lo que a la guerra declarada contra los cárteles terroristas que desde México invaden su territorio de enervantes y propicia la muerte de decenas de miles de sus ciudadanos, es verdad. Pero también lo es que ello podría cambiar de la noche a la mañana si para quien despacha desde la emblemática Oficina Oval una acción de tal envergadura pudiera aporta a consolidar su ahora endeble posicionamiento político. ¿O no?...

Positiva reacción a nivel empresarial y político ante el anunciado arribo el próximo septiembre del Primer Ministro canadiense Mark Carney para, a decir del embajador en Ottawa, Carlos Joaquín González, contribuir al fortalecimiento de las cadenas de suministro y a reactivar el comercio bilateral. Bien…

