Yucatán: PRI calla ante denuncias de abuso en la CTM

El 7 de agosto, Fernanda Sulub Hau, estudiante de Derecho, denunció por abuso sexual al director del Centro de Estudios Superiores de la CTM en Mérida, Luis Alberto Echeverría Navarro. Fue un acto de valentía que desnudó lo que por años se toleró en uno de esos cotos de poder heredados del PRI, donde el “prestigio” académico servía de escudo y la impunidad de costumbre mantenía a las víctimas en silencio.

Al llegar a la Fiscalía General de Justicia del estado de Yucatán, Fernanda descubrió que no estaba sola: otra alumna del mismo plantel también denunciaba al director por hechos similares. Y después vendrían más voces, mujeres que habían guardado silencio durante años porque Echeverría tenía fuero como diputado priista o porque, de plano, me cuentan, sabían que les cerraban la puerta. El miedo y la complicidad habían sido su mejor blindaje.

Las alumnas ya no sólo le perdieron el miedo, también el respeto a aquella figura que durante años fue presentada como intocable: director, académico condecorado, ex diputado priista. Esa imagen de autoridad se derrumbó cuando las víctimas empezaron a llamarlo, según testimonios, un depredador que se escudó en el cargo y en el “prestigio” sindical para abusar de su poder.

Pero eso no es todo. En 2015, una estudiante de Psicología denunció ante la Fiscalía estatal el presunto abuso sexual del entonces diputado local Luis Alberto Echeverría Navarro; ahí le respondieron que tenía fuero. Había ganado una beca en el extranjero y requería una carta de permiso firmada por el director para concretarla. Tras la agresión, decidió no volver a su oficina por ese documento: perdió la beca antes que ponerse otra vez frente a Echeverría.

Las protestas no han parado. Afuera de este Centro de Estudios, estudiantes y familiares levantaron pancartas y cerraron la avenida Fidel Velázquez para exigir la destitución inmediata del director. Fernanda no volvió a la escuela desde que hizo pública su denuncia; sólo pide protección y la hoja con las materias cursadas para poder inscribirse en otra universidad; sin embargo, la dirección optó por cerrar las puertas del plantel para impedir que más jóvenes se sumaran a los reclamos.

Lo ocurrido con Fernanda, alumnas y maestras del CES de la CTM en Mérida retrata cómo los vicios priistas siguen vivos. Apenas en marzo, Luis Alberto Echeverría Navarro recibía medallas por su “trayectoria académica”, símbolo de un sistema que premia a sus figuras mientras encubre abusos. Hoy ese blindaje se rompió: ya no lo ven como dirigente intocable, sino como lo que ellas mismas lo llaman: un depredador.

Por cierto, ni Gaspar Armando Quintal Parra, presidente del PRI en Yucatán y diputado local -que se autodefine como feminista-, ni Alejandro Moreno, dirigente nacional, han dicho una sola palabra sobre estas denuncias. Recuerden: el silencio también es complicidad.

EN CORTO.- En Piedras Negras el alcalde Jacobo Rodríguez quedó como mentiroso: presumió un antidoping “negativo”, pero el documento fue emitido a las 8:35 a.m., justo cuando daba su conferencia. El examen salió de Laboratorio Zamarrón, proveedor del Ayuntamiento, y me aseguran que nunca entregó muestra de sangre.

Nos vemos a las 8 por el 8 TV

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

PAL