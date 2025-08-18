Atentos en Palacio

Habrá que estar pendientes este lunes de una posible reunión en Palacio Nacional entre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López, en la de Senadores. Los temas a tratar, además de la agenda legislativa, podrían ser sobre cambios en las direcciones del partido de la Cuarta Transformación, tanto en San Lázaro como en la Cámara Alta.

Te digo Juan...

La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde respondió a quienes critican los supuestos lujos y viajes de morenistas al extranjero. Sostuvo que viajar se vale, pero con recursos propios y no públicos. Eso sí, el mensaje, sin destinatario fijo, tiene a morenistas nerviosos, sobre todo a quienes tienen más millas acumuladas que reformas impulsadas.

El IMP está en la mira

El Instituto Mexicano del Petróleo, que dirige Elizabeth Mar Juárez, sigue anquiloso y se resiste al cambio cuando de transparentar procesos de licitación se trata. Lo positivo es que ya llegó a altas esferas y se espera que tomen cartas en el asunto las titulares de Energía, Luz Elena González, y de Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro.

Servicios en el Edomex

El sistema de salud avanza y la presidenta Claudia Sheinbaum muestra entusiasmo. Lo hizo evidente en la puesta en operación de la Unidad de Medicina Familiar 93 en Ecatepec, que gobierna Azucena Cisneros, en el Edomex, en donde el IMSS, de Zoé Robledo, tiene previstas 28 acciones para mejorar los servicios en el Valle de México.

El adiós de la Corte

Ahora sí, mañana está previsto que se realice la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, misma que encabezará también, a manera de despedida, Norma Piña como su ministra presidenta. Será de carácter extraordinario, pues deben resolver dos acciones de inconstitucionalidad sobre un tema electoral de Yucatán.

Urge sacar el pendiente

La cuenta regresiva en el Tribunal Electoral, que preside Mónica Soto, está por llegar en el tema de la resolución de los juicios de la elección judicial. Tendrán hasta el miércoles para resolver más de 100 asuntos pendientes. Aunque tienen como fecha límite el 28 de agosto, a sus integrantes les interesa cerrar de una vez el ciclo electoral.

Por un presupuesto transparente

El IECM, encabezado por Patricia Avendaño, urgió a que se reforme la Ley de Participación Ciudadana; de acuerdo con ella, y consejeros locales, es indispensable obligar a las alcaldías a transparentar recursos para los presupuestos participativos, donde la ciudadanía escoge proyectos que mejoren los lugares donde viven.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ