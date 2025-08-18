Responsabilidad y soberanía: México asegura prórroga frente a aranceles

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prórroga de 90 días para evitar aranceles del 30% por parte de Estados Unidos es mucho más que un gesto diplomático: es una muestra de liderazgo, firmeza y compromiso con el desarrollo económico nacional en el marco del respeto mutuo entre naciones soberanas.

La decisión se logró tras un proceso de diálogo técnico y político al más alto nivel, en el que la nueva administración federal demostró que sabe defender el interés nacional sin confrontaciones innecesarias, pero con plena claridad sobre lo que representa México en América del Norte. Con más del 85% de nuestras exportaciones cumpliendo con las reglas de origen del T-MEC, nuestro país reafirma que no es el eslabón débil de la cadena comercial, sino un socio confiable, competitivo y comprometido.

Esta prórroga es también una oportunidad para avanzar hacia un tratado más justo, equitativo y respetuoso de las realidades regionales. La presidenta Sheinbaum ha sido clara: México no cederá a presiones ni aceptará imposiciones unilaterales, pero siempre estará dispuesto a revisar y fortalecer los mecanismos de cooperación cuando estos beneficien a nuestros pueblos.

El acuerdo alcanzado representa una victoria del diálogo sobre la amenaza, de la razón sobre la presión. Y es un mensaje claro para inversionistas y sectores productivos: este gobierno tiene una ruta económica sólida, guiada por la estabilidad, la soberanía y la integración estratégica con nuestros socios, pero con dignidad.

Con esta acción, la presidenta Sheinbaum continúa posicionándose como una estadista capaz de enfrentar desafíos globales con visión y responsabilidad. El nuevo capítulo de la relación bilateral no se escribirá desde la sumisión, sino desde la convicción de que un México fuerte y respetado es parte indispensable de la estabilidad de América del Norte.

En los próximos 90 días, las mesas técnicas seguirán trabajando, pero el rumbo ya está claro: México sigue avanzando, construyendo puentes sin renunciar a sus principios.

POR DR. LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA

PAL