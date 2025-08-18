Reforma electoral: ¿nuevamente el Plan A?

En días pasados, la presidenta Sheinbaum decretó la creación de una Comisión que se encargará de elaborar una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Indudablemente es un tema de la mayor importancia. Son las reglas conforme a las cuales la ciudadanía elige a los integrantes de los órganos del Estado.

El decreto señala la intención de “convocar al país entero a pronunciarse”. Para ello se ha elaborado un plan de trabajo ambicioso que prevé la realización de consultas, audiencias, debates, eventos públicos y encuestas de opinión, bajo un temario prácticamente omnicomprensivo; es decir, se prevé una reforma de gran calado, debiendo estar lista la propuesta en enero de 2026.

A reserva de que en las siguientes semanas nos vayamos enterando de cuáles son las líneas sobre las que irá la reforma, contamos con el referente de los llamados planes A, B y C, de López Obrador. Recordemos.

Plan A: en abril de 2022 presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que no alcanzó la mayoría calificada requerida, en la que, entre otros aspectos, se contemplaba la centralización de la organización de las en lo que hoy es el INE; disminuir de 11 a siete sus consejeros electorales, que se elegirían por el voto popular; eliminar el financiamiento ordinario a partidos políticos; reducir el número de integrantes de las Cámaras del Congreso y cambiar el modelo de su elección, a través de listas votadas a nivel estatal. El motivo, se decía, reducir costos. ¿Será?

Plan B: ante el rechazo, en noviembre de ese mismo año presentó un paquete de iniciativas de reforma a diversas leyes secundarias en materia electoral, con el supuesto propósito de reducir el costo electoral del país y “desterrar los fraudes” fundamentales. En realidad la sustancia de ese paquete de reformas lo que buscaba era desmantelar al INE, a través de la supresión de áreas administrativas y disminución de oficinas distritales, que implicaba la eliminación de casi el 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional. ¿A quién conviene una autoridad electoral débil?

La reforma fue aprobada de manera atropellada sin mayor debate. Se presentaron decenas de impugnaciones y, en mayo de 2023, la Suprema Corte determinó su inconstitucionalidad por haber existido claras violaciones durante el proceso legislativo.

Plan C: por ello, el entonces presidente anunció que en las elecciones de 2024 Morena y sus aliados conseguirían los escaños suficientes en ambas Cámaras y en la mayoría de las legislaturas locales, para poder reformar la Constitución sin necesidad de construir acuerdos con otros partidos políticos. Como sabemos, esa mayoría se logró.

La reforma electoral me parece indispensable, porque contamos con una regulación electoral abigarrada y desactualizada. Es necesario hacerse cargo de las problemáticas que han evidenciado las últimas elecciones, incluida la de miembros del Poder Judicial. Sin embargo, me parece que debe tomarse con la mayor seriedad. No podemos simplemente volver al Plan A. Está en juego nuestra debilitada democracia.

Ese proceso deliberativo público con la sociedad que se anuncia esperemos sea verdaderamente incluyente. No es lo mismo oír, que escuchar. Deben tomarse en cuenta a todas las voces y, sobre todo, aprobarse con el consenso de todas las fuerzas políticas. Es necesario que todos los actores políticos estén de acuerdo con las reglas que rigen la competencia electoral y el acceso al poder público. De ello depende su eficacia y la legitimidad de las autoridades. Honestamente lo veo complicado.

Gabriel Mendoza Elvira

Abogado consultor

@gmendozaelvira

