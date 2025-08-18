Pobreza e interés nacional

La lucha contra la pobreza constituye uno de los retos más urgentes de la humanidad. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, adoptados por la Asamblea General en 2015, hace ya diez años, la prioridad en la agenda internacional debe seguir siendo disminuir sustancialmente la pobreza en todas sus formas, y erradicar la pobreza extrema hacia 2030.

A nivel mundial, los progresos han sido notables. Según el informe del Banco Mundial “Pobreza, Prosperidad y Planeta 2024”, en 1990 alrededor del 38 por ciento de la población mundial vivía en pobreza extrema. Esa cifra se había reducido a sólo el 8.5 por ciento en 2024. Aunque todavía hay 700 millones de personas que sobreviven en pobreza extrema, el avance es indudable: en las últimas décadas casi un tercio de la humanidad dejó de vivir en pobreza extrema. Países asiáticos, en particular China, India, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, son los más exitosos en esta reducción, una de las más grandes transformaciones de la historia. https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet

Es muy buena noticia que México ha logrado reducir notablemente la pobreza en los últimos años. De acuerdo con la “Medición de Pobreza Multidimensional 2024” del INEGI, entre 2018 y 2024, 13.7 millones de mexicanas y mexicanos dejaron de ser pobres. Es uno de los logros más relevantes en la historia reciente del país, y un referente para toda América Latina. El Informe del INEGI es contundente. La pobreza multidimensional -aquella que considera no solo el ingreso, sino también el disfrute pleno de derechos sociales como educación, salud, vivienda y seguridad social-, pasó de 43 por ciento al 29.6 por ciento de la población. Una reducción de la que todos debemos alegrarnos. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/

Sin embargo, la encuesta también arroja datos preocupantes. El 5.3 por ciento de la población, alrededor de 7 millones de personas, aún sobrevive en pobreza extrema, privados de ingresos suficientes y de derechos sociales básicos. Asimismo, 41.9 millones de connacionales, el 32.2 por ciento de la población, vive en situación de vulnerabilidad por carencias sociales (educación, seguridad social, vivienda, alimentación), lo que limita severamente sus oportunidades, y las expone al riesgo de volver a caer en situación de pobreza. Lo más lastimoso, que debería remover profundamente nuestra conciencia: el 38.7 por ciento de las niñas y niños mexicanos (0 a 17 años), vive en situación de pobreza.

La notable disminución de la pobreza de los últimos siete años responde a tres factores fundamentales. La elevación del salario mínimo que, a partir de 2019, ha fortalecido el poder adquisitivo de millones de trabajadores formales. Durante décadas, el salario mínimo perdió capacidad de compra. Se ha recuperado de manera significativa, sacando a muchas familias de la pobreza laboral.

En segundo lugar, las transferencias directas de efectivo, como las pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos a sectores vulnerables, han proporcionado un ingreso constante a millones de personas. Por último, el flujo histórico de remesas provenientes de Estados Unidos. En los últimos años, las remesas superaron los 60 mil millones de dólares anuales, que equivalen al 4.5 por ciento del PIB de nuestro país. Son una fuente de ingresos esenciales para millones de familias mexicanas.

Es importante reconocer que persisten limitaciones estructurales que comprometen la sostenibilidad de este avance. La alta vulnerabilidad social revela que el notable progreso alcanzado no está plenamente consolidado. Ante un magro crecimiento económico, carecer de seguridad social, salud de calidad y, principalmente de educación adecuada, coloca a una proporción muy grande de la población en riesgo de regresar a la pobreza. Asimismo, la desigualdad regional sigue siendo profunda: el sur del país, los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco, concentran la mayor parte de la pobreza extrema.

De cara a 2030, México enfrenta el doble reto de consolidar la reducción de la pobreza alcanzada, y de avanzar hacia la eliminación de la pobreza extrema en 2030, en consonancia con los ODS. Esto requerirá no solo mantener las políticas salariales y de transferencias directas que han demostrado efectividad sino, sobre todo, elevar la productividad de la fuerza de trabajo, invertir en el capital humano y social que asegure oportunidades reales de movilidad y resiliencia a la mayor parte de la población.

La reducción de la pobreza en México entre 2018 y 2024 es un logro muy esperanzador. Millones de compatriotas, por primera vez en su vida, tienen la posibilidad de una vida digna. Es una gran plataforma de despegue nacional. Pero los retos están a la vista: hay que recobrar el crecimiento económico, crear millones de empleos bien remunerados, ampliar la seguridad social, y reconstruir el sistema educativo. La pobreza destruye la posibilidad de vivir una vida digna, y alimenta la lacra del crimen organizado. El verdadero interés nacional es erradicarlos a ambos.

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS

DIPLOMÁTICO DE CARRERA Y PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY

