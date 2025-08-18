Narco y soberanía: el desafío de Sheinbaum frente a Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado muestras de que el combate al narcotráfico es una de las prioridades en su administración. La reciente extradición a los Estados Unidos de 26 criminales relacionados con delitos de alto impacto lo confirma; esta acción ejecutada de forma simultánea en varios penales federales representa un golpe certero contra las estructuras del crimen organizado.

Detrás de esta estrategia se encuentra el trabajo técnico y operativo de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad federal, quien ha encabezado los mayores golpes contra el narcotráfico en la última década. Bajo su coordinación se están dando resultados concretos; se han decomisado miles de armas, incautado toneladas de droga y desmantelado laboratorios clandestinos.

La entrega de estos 26 delincuentes se suma a la lista de extradiciones en los primeros meses del sexenio: en febrero pasado, el gobierno de Sheinbaum extraditó a 29 capos de la droga, entre ellos a Rafael Caro Quintero, quien hasta ese momento era un objetivo prioritario de la DEA, hecho que generó expectativas de una etapa de mayor entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad.

Sin embargo, mientras México avanza con resultados concretos, desde Washington el presidente Donald Trump lanza declaraciones que enturbian la relación bilateral; más allá del fondo, el republicano busca proyectarse como un líder que “doblega” a sus interlocutores, incluso si eso implica deteriorar los vínculos diplomáticos o entorpecer la colaboración entre gobiernos.

Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de sostener una colaboración efectiva con Estados Unidos mientras responde a los embates retóricos de Trump. Las declaraciones del republicano generan desconfianza, tensan la relación bilateral y obligan al gobierno mexicano a responder con firmeza ante la opinión pública, lo que ralentiza los canales de cooperación en materia de seguridad.

Ante este escenario, la presidenta ha reiterado con claridad que el Ejército estadounidense no pisará suelo mexicano; sin embargo, es sabido que algunas agencias norteamericanas ya realizan labores de inteligencia en el país. Estas operaciones no necesariamente vulneran la independencia de México, pero se vuelven políticamente delicadas ante el discurso incendiario de Trump.

Cualquier acción de las agencias estadounidenses en nuestro país se vuelve polémica si es interpretada bajo la lógica de la narrativa trumpista. Los rumores sobre intervenciones unilaterales activan alarmas políticas y sociales, y colocan a la presidenta en una posición compleja, donde incluso la cooperación legítima puede ser percibida como debilidad o subordinación.

Además de la presión externa, Sheinbaum debe de lidiar con desafíos internos, los cuales incluyen los problemas dentro de su propio movimiento, lo que limita su margen de maniobra y la obliga a utilizar la defensa de la soberanía como mecanismo de cohesión interna. El discurso contra la injerencia extranjera no solo es una respuesta diplomática, también es un recurso para mantener unido a su gobierno.

Los cárteles del narcotráfico han acumulado durante décadas un enorme poder económico y militar, combatirlos eficazmente requiere una coordinación sin restricciones ideológicas. México y Estados Unidos deben de colaborar sin excluir ninguna herramienta a su alcance, lo que también incluye la operación de agencias estadounidenses en territorio nacional con el visto bueno del gobierno mexicano.

A pesar de las diferencias ideológicas y políticas, deben reconocerse los avances en la lucha contra el narcotráfico; falta mucho por hacer, pero se está avanzando en la dirección correcta. No se trata de avalar incondicionalmente a un gobierno, sino de respaldar una estrategia que está dando resultados. En un tema tan sensible como la seguridad, sumarse a la narrativa errática de Trump sólo agrava el problema.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

EEZ