La Reforma Electoral que viene

La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, presentaron -la semana pasada-, el decreto que formaliza la creación de este órgano transitorio, cuyo objetivo será convocar a la ciudadanía a participar en un amplio proceso de consulta y análisis para proponer cambios al sistema electoral mexicano.

La titular del Ejecutivo informó que en octubre iniciarán las consultas, foros y mesas de discusión que se realizarán para conocer la opinión de las mexicanas y los mexicanos, y con ello elaborar una propuesta de Reforma Electoral.

Con ese proceso se busca la mayor participación posible en las consultas, foros y mesas de discusión. Se escuchará a organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, centros de educación e investigación, legisladores, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en su carácter de ciudadanos y, en general, al pueblo de México.

Entre las principales propuestas para la Reforma Electoral, están:

Reducción del financiamiento a partidos: bajar 50 por ciento los recursos públicos que reciben los partidos políticos para destinarlos a programas sociales y sectores prioritarios.

Eliminación de plurinominales: eliminar las listas de representación proporcional en las Cámaras de Diputados y de Senadores, para reducir el número de legisladores y hacer el Congreso más ágil y menos costoso.

Prohibición de la reelección: impedir la reelección inmediata para diputados y senadores, para promover la rotación en el poder y evitar la perpetuación de políticos en los cargos.

Combate al nepotismo: implementar restricciones para que familiares directos de funcionarios en ejercicio no puedan ocupar cargos públicos dentro de la misma administración.

Elección de consejeros y magistrados: permitir que los ciudadanos voten directamente para elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por otro lado, es necesario cuidar algunos aspectos como el de la concentración de poder. Algunos críticos argumentan que la reforma podría concentrar más poder en manos del partido gobernante y reducir la representación de la oposición.

Otro aspecto a tomar en cuenta son las limitaciones a la participación ciudadana, como la restricción a la reelección y el nepotismo, mismas que podrían afectar la carrera de algunos políticos, tanto de Morena como de los partidos aliados, con lo cual se vislumbra complicada la aprobación de dicha reforma.

En el caso de la elección directa de los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF, también conlleva ciertos riesgos al ser compleja y requerir cambios significativos en el sistema electoral.

La propuesta de Reforma Electoral representa un cambio profundo en el sistema político mexicano. Ofrece oportunidades para renovar la política, recortar gastos innecesarios y promover una participación ciudadana más activa. Sin embargo, también acarrea riesgos importantes para la representación plural y el equilibrio de poderes.

El verdadero éxito dependerá de que el proceso, aún en fase de construcción, se desarrolle con diálogo amplio, transparencia y ajustes basados en equilibrios -no sólo desde el Ejecutivo-, para privilegiar la democracia y la diversidad política en México.

POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ

COLABORADORA

@MARIAMERCEDG

EEZ