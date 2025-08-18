La comedia de la diplomacia improvisada

Hemos visto en días pasados, en vivo y desde Alaska, como juega el gato con el ratón, aunque este esté gordo y rozagante y el gato famélico y avejentado. El instinto y la experiencia pueden más que la parafernalia de las apariencias si el globo está lleno tan sólo de helio y ese ha sido el encuentro entre Putin y Trump.

En palabras de Harold Nicolson, referencia de la conceptualización de la Diplomacia, esta “es esencialmente un sistema organizado de negociación entre estados soberanos. El factor más importante de dicha organización es el elemento de la representación – la necesidad esencial en cualquier negociador es que este deberá ser plenamente representativo de su propia soberanía en su país.”

La razón de ser de las “Cumbres” es precisamente que, al sistema de representación de un país, estructurado a través de sus Representaciones y sus servicios exteriores, se superpone en momentos decisivos la presencia misma de aquellas personas que detentan la responsabilidad plena del ejercicio de la soberanía de sus países: las y los Jefes de Estado.

Una muestra de incomprensión de la relevancia de estos encuentros la ilustró Chávez con su frase “los gobiernos van de cumbre en cumbre, en tanto que los pueblos van de abismo en abismo”, pues precisamente al menos en el caso de las relaciones internacionales los encuentros entre mandatarios tienden a ser para tomar decisiones por sobre extensas discusiones y análisis que los equipos diplomáticos y técnicos especializados han realizado por mucho tiempo antes de una Cumbre. Por eso misma en estas el “comunicado conjunto” es un documento casi acabado a la llegada de las y los mandatarios.

Llevar a los pueblos al abismo no es usualmente responsabilidad de las cumbres si no de erróneas decisiones domésticas, pero eso es otro cantar. Para la cita en Alaska, baste señalar que su relevancia era que dos líderes “democráticamente electos” y con capacidad de decisión se reunían bajo el auspicio de su liderazgo para avanzar hacia una decisión respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Con el supuesto de acciones de diplomacia secreta llevadas a cabo tanto entre ellos dos como entre sus equipos, era de esperarse que hubiese ya una cancha delineada para el terreno de juego y el proceso de negociación, lo que hubiese producido resultados relevantes ese mismo día.

Ahora, el que no haya resultados tangibles solo deja como ganador a Putin, quien sigue firme en su agresión y en sus pretensiones y dado el extrovertido estilo de Trump, el “nada que festejar” solo puede verse como derrota. Si esta fue amplia o limitada no lo sabremos sino al paso de los días. El no incluir a Ucrania desde un principio operó en desventaja para Estados Unidos pues este podría pretender hablar desde una posición de fuerza pero la realidad de no saber cómo reaccionaría Zelenski, en la práctica limitaba la capacidad de maniobra de Trump ya que Putin sabe que más allá de desplantes y decires, el mandatario ucraniano no está a las órdenes de Trump y por tanto mucho de lo que este dijese no podía garantizarlo. Esta situación a su vez, permitía a Putin elevar el volumen de sus demandas muy posiblemente a niveles de compromiso que Trump no quiere ofrecer y que poco tienen que ver con la guerra sino más bien con intereses económicos.

Pronto tendremos otra representación del dueto Putin-Trump pues el éxito de audiencia, aunque con pocos resultados es demasiado seductor como para no repetirlo. Mientras tanto los abismos se ahondan en varias partes del mundo.

POR DAVID NÁJERA

EMBAJADOR DE MÉXICO. ACTUALMENTE PRESIDE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO A.C.

WWW.ASEMEX.ORG

@ASEM_SR

PAL