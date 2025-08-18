Gloria y tragedia en una frase…

En el teatro perpetuo de la política mexicana, donde cotidianamente hay materia para hilar fino y urdir en el imaginario, pocas frases capturan tan bien el espíritu de victoria como aquella, hoy célebre, del viejón de Macuspana: “¡Por el bien de todos, primero los pobres!”.

Ya sea desde una posición coloquial o erudita, esta frase tan verdadera como victoriosa, resuena como un eco en forma de estribillo, casi implícito, que se desliza desde Palacio Nacional todos los días, con dedicatoria especial a la oposición. El pretexto: las recientes cifras de pobreza en México, que registraron una disminución tan radical y en tan poco tiempo, sin antecedente en décadas. Un fenómeno que, para sus promotores, es prueba viva de que el llamado “modelo humanista” funciona para quienes más lo necesitan; precisamente ese segmento de la población que, en los años de gobiernos del PRI y el PAN, no solo fueron olvidados, sino multiplicados en número y miseria.

La oposición (partidos y comentocracia), que esperaba datos más modestos para alimentar su narrativa del desastre, se encontró con una estadística que no solo les quitó el discurso, sino que se los devolvió con una sonrisa punzante. Aquí es donde la frase cobra vida: no como banalidad gratuita, sino como diagnóstico de poder. No es solo decir “ganamos”, sino decir “ganamos de tal manera que la derrota es inolvidable”.

Como era de esperarse, el dato en sí mismo no conmueve a los detractores de siempre, ya saben: “los abajo suscritos”, la comentocracia mediática, los revisteros “liberales” y el resto de la cofradía del santo reproche en contra del Gobierno Federal, quienes, como siempre, apuestan al peor escenario posible, cuando, en realidad, esta reducción de la pobreza es histórica y debería aplaudirse: El porcentaje de población en situación de pobreza es del 29.6%, el nivel más bajo registrado. La pobreza extrema también alcanzó su mínimo histórico, con 5.3%. Actualmente hay 38.5 millones de personas en pobreza, frente a los 51.9 millones de 2018. La tasa pasó del 41.9% en 2018 al 29.6% en 2024.

La medición oficial y sistemática de la pobreza en México comenzó en 2008, con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La tragedia para el neoliberalismo es que la medición actual, además, se hizo exactamente con los mismos parámetros establecidos por el Coneval, hoy absorbido por el otrora INEGI.

En fin, en este México en donde la oposición, perpleja, revisa tablas y gráficos como si fueran jeroglíficos, sin conceder absolutamente nada al Gobierno, aun cuando ello abone a su autodestrucción, el oficialismo brinda y repite el mantra, convertido ya en patrimonio oral de la victoria. Porque, en México, los números pueden ser fríos, pero las frases, cuando están bien afiladas, son capaces de arder durante años.

Por Diego Latorre López

@diegolgpn

EEZ