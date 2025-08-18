Finsa: inversión nueva está en pausa

Quizá el termómetro más preciso respecto del desarrollo de la manufactura en el país lo tienen las empresas de parques industriales. Son ellas las que fungen como el receptáculo directo de nuevos proyectos, detonan relaciones laborales de cuantía considerable y pintan de modernidad el territorial nacional. Son muy relevantes.

Y acaso la más notoria de todas ellas es Finsa, de Sergio Argüelles, quien asegura que este año el sector ha observado un mal primer semestre, aunque las cosas empiezan a mejorar:

“Lo que puedo decir, dadas las estadísticas que nosotros manejamos, en cuanto a los portafolios de las Fibras y de los fondos de inversión privados, respecto del metraje de ocupación, es que estamos a casi el 98 por ciento en la mayoría de los portafolios. Las industrias no se han salido. Se han mantenido en México. Pero lo que no vemos es la inversión nueva; y esa puso un compás de espera debido a que desean tener más certeza respecto del tema de los aranceles”.

Argüelles tiene la sensibilidad de la manufactura nacional en sus manos. Su empresa está presente en 28 estados del país, y en sus 28 parques industriales han laborado más de 300 mil personas. Finsa también es un sensor directo del problema de seguridad: “lo que sí nos han pedido mucho los inversionistas es la seguridad”. Los empresarios le exigen garantía de suministro eléctrico, para lo cual Finsa debe instalar subestaciones en cada uno de sus parques industriales.

Este año la actividad más vigorosa de los parques industriales se mantiene en zonas que ya conocemos como muy activas. De acuerdo con Argüelles, el movimiento está ocurriendo en “todo lo que es el corredor de Monterrey hacia El Derramadero; el Bajío -aunque tenemos ahí áreas de inseguridad, como en la zona de Guanajuato-; y en la frontera, que seguirá prevaleciendo, aunque ahora tenemos débil el mercado de Juárez y Tijuana…”.

Queda claro entonces el mensaje: se requiere seguridad, energía y certeza. Es lo que ya sabemos, pero Argüelles lo mide a pie de calle, con las empresas con nombre y apellido que hoy observan cada minuto las soluciones que va instrumentando México.

COBRE

De acuerdo con observadores del sector minero mexicano, Francia, Polonia y China son los destinos principales de exportación de cobre refinado de nuestro país. La firma Wood Mackenzie ha calculado que el mercado de este mineral refinado crecerá al dos por ciento anual compuesto hasta llegar a 54 millones de toneladas anuales a nivel global en 2050. De acuerdo con la Cámara Minera de México, nuestro país es el décimo en producción a nivel mundial de cobre, por lo que una estrategia para potenciar la refinación nos enrutaría para darle sustentabilidad de largo plazo al sector, a pesar de los aranceles actuales. Ojalá.

