Espacios exclusivos para mujeres

La semana pasada ocurrió un incidente en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México que ha generado un debate que trasciende la coyuntura mediática: una persona identificada como transexual fue detenida por una mujer policía para impedir que abordara el vagón exclusivo para mujeres y niñas. Este hecho nos coloca frente a una disyuntiva jurídica compleja que requiere análisis riguroso, no decisiones impulsivas basadas en presión mediática.

La decisión de la oficial de policía de impedir el acceso al vagón exclusivo debe analizarse desde la perspectiva del marco normativo vigente y los principios que sustentan esta medida de acción afirmativa. El Reglamento del Sistema de Transporte Colectivo establece de manera clara la existencia de espacios destinados exclusivamente a mujeres, niñas y personas con discapacidad durante toda la operación del sistema. Esta disposición no constituye una medida discriminatoria, sino una acción afirmativa reconocida tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por instrumentos internacionales de derechos humanos.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México, reconoce expresamente la legitimidad de las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. El vagón exclusivo responde a una problemática documentada de acoso sexual y violencia de género en el transporte público, fenómeno que afecta desproporcionadamente a las mujeres y que justifica la implementación de medidas protectoras específicas.

Desde la perspectiva del control de convencionalidad que deben ejercer todas las autoridades mexicanas, la actuación de la policía resulta ajustada a derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las medidas especiales de protección no solo son permisibles, sino necesarias cuando existe una situación de vulnerabilidad estructural. El criterio para determinar el acceso a estos espacios debe ser objetivo y verificable, no basado únicamente en la autopercepción o declaración unilateral.

La propuesta de sancionar a la oficial por cumplir con la normativa vigente constituye un error de interpretación jurídica que podría generar inseguridad jurídica y vaciar de contenido una medida de protección específica. El principio de legalidad exige que las autoridades actúen conforme a las disposiciones establecidas, y modificar criterios de aplicación sin sustento normativo claro vulnera este principio fundamental.

La implementación de vagones exclusivos para mujeres responde a una problemática documentada de violencia de género en el transporte público. Es importante precisar que la normativa permite a las mujeres acceder a cualquier vagón del convoy, desde el primero hasta el último, pero esto no otorga derecho alguno a personas que no sean mujeres para ingresar al vagón exclusivo. Esta distinción es fundamental para comprender la lógica jurídica de la medida: ampliar opciones para las mujeres sin comprometer su espacio de protección específica.

En este contexto, si las autoridades del gobierno de la Ciudad de México consideran pertinente brindar apoyo específico a las personas trans, una alternativa constructiva sería la implementación de un espacio exclusivo para esas personas. Esta medida podría ejecutarse mediante política pública sin comprometer las protecciones existentes para mujeres, cuya vulnerabilidad en este ámbito se encuentra plenamente justificada. Señor Ruvalcaba, si efectivamente existe voluntad política para crear espacios inclusivos adicionales, la vía es implementar soluciones que sumen, no que resten protecciones ya establecidas.

Sancionar a la oficial constituye una injusticia flagrante y una grave falta a los principios fundamentales del Estado de Derecho. Si se confirma esta determinación como respuesta a la presión ejercida en redes sociales, evidenciaría una subordinación inadmisible de criterios jurídicos a tendencias mediáticas.

Si el director del Metro Adrián Ruvalcaba impulsa la sanción contra la policía, se trataría de una injusticia incuestionable. No se puede transgredir el principio de debido proceso al sancionar sin agotar un procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa de la oficial. Esta irresponsabilidad institucional comprometería gravemente la seguridad jurídica y envíaría un mensaje pernicioso: que las decisiones administrativas obedecen a cálculos de imagen pública antes que a consideraciones jurídicas sustantivas. Un funcionario que toma decisiones basándose en el clamor de redes sociales no tendría la capacidad técnica ni la fortaleza institucional para dirigir el sistema de transporte más importante del país.

Como mujer y jurista, considero que la protección de espacios exclusivos femeninos no constituye un acto discriminatorio hacia otras identidades, sino el ejercicio legítimo de una medida de acción afirmativa constitucionalmente válida. La verdadera inclusión debe construirse sobre bases jurídicas sólidas que reconozcan la diversidad sin sacrificar conquistas históricas en materia de protección de derechos de las mujeres.

El reto consiste en articular soluciones que respeten la dignidad y derechos de todas las personas involucradas, manteniendo la coherencia del sistema jurídico y la efectividad de las medidas de protección. La creación de alternativas inclusivas, como un vagón específico para personas trans, representa una vía constructiva que honra tanto el principio de no discriminación como la necesidad de mantener espacios seguros para mujeres en situaciones de particular vulnerabilidad.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

X: @lorenapignon_

EEZ