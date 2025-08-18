El rol del Internet y dispositivos en el presupuesto familiar

Durante muchos años, el gasto de los hogares mexicanos se concentró en lo esencial: vivienda, alimentación, transporte, vestido y educación. La lógica era clara, los ingresos alcanzaban apenas para cubrir lo básico y cualquier desembolso adicional se consideraba un lujo. Sin embargo, esa realidad ha cambiado radicalmente. Hoy, la conectividad y los dispositivos tecnológicos han pasado de ser complementos aspiracionales para convertirse en bienes necesarios, al grado de ocupar un lugar estructural dentro de los presupuestos familiares.

De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, uno de cada cinco pesos que gasta una familia mexicana se dirige a servicios o dispositivos tecnológicos. En otras palabras, la tecnología ya no se percibe como un gasto superfluo, sino como una inversión que facilita la vida cotidiana, el trabajo, la educación y el entretenimiento.

Los números son reveladores. En promedio, un hogar destina alrededor de $1,150 pesos al mes en servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Dentro de este rubro se encuentran el acceso a internet, fijo y móvil, así como las aplicaciones y servicios digitales, donde el streaming de video bajo demanda se ha consolidado como una pieza clave. Tan solo las plataformas de entretenimiento concentran 316 pesos mensuales, lo que permite a los hogares contratar, en promedio, dos servicios. No sorprende entonces que existan ya más de 14 millones de suscripciones activas, desplazando cada vez más a la televisión tradicional.

A este gasto recurrente se suma la inversión en dispositivos, encabezados por el smartphone, verdadero epicentro de la vida digital. Cada reemplazo implica un desembolso de $4,627 pesos en promedio, con una frecuencia cercana a los 26 meses. El dato resulta aún más interesante cuando se observa que esta cifra ha crecido 78 por ciento en la última década. Junto al teléfono, otros aparatos como televisores inteligentes, computadoras, relojes y bandas conectadas se han incorporado a la lista de adquisiciones recurrentes de las familias mexicanas.

Lejos de tratarse únicamente de entretenimiento, este gasto refleja una apuesta por el bienestar y la productividad. El internet fijo, cuyo costo mensual asciende en promedio a $544 pesos, habilita actividades como el trabajo remoto, la educación en línea y el acceso a servicios financieros y de salud digital. En esa medida, la inversión tecnológica se convierte en una herramienta de inclusión social y de movilidad económica.

La pregunta de fondo es cómo evolucionará esta tendencia. Todo apunta a que el gasto en TIC seguirá creciendo, impulsado por la necesidad de mayor velocidad, conectividad permanente y nuevos dispositivos que amplían el ecosistema digital de los hogares. Al igual que hace décadas nadie concebía prescindir de la electricidad o del gas, hoy resulta difícil imaginar una vida sin internet, aplicaciones o plataformas digitales.

En conclusión, la tecnología dejó de ser un lujo para convertirse en un componente esencial del presupuesto familiar. La verdadera disyuntiva ya no es si gastar o no en ella, sino cómo asegurar que ese gasto se traduzca en más productividad, más oportunidades y mejor calidad de vida para las familias mexicanas.

