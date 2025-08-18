Desafíos de la expansión eléctrica

A medida que la electricidad tiene una mayor presencia en la matriz energética mundial, también se hace necesario garantizar su confiabilidad, continuidad y seguridad, lo cual requiere no solamente asegurar su correcta operatividad, actualizando y regulando la instrumentación de los códigos de red, que contempla los requisitos técnicos, administrativos y normativos para el buen funcionamiento de los sistemas eléctricos; sino también inversiones en infraestructura de generación, transmisión y distribución.

Pero, sobre todo, ante un horizonte energético donde se vislumbra una era del predominio de la electricidad para dotar de energía al planeta, y con la electrificación extendiéndose a todos los planos de la economía; es vital recuperar la experiencia de los dos apagones que afectaron a millones de personas y paralizaron sus economías.

En primer lugar, nos referimos al apagón del 28 de abril, que afectó a millones de personas en España y Portugal, donde se tardaron más de 10 horas para restablecer el servicios, afectando la planta productiva, los servicios públicos y la movilidad; cuyas causas siguen a debate, porque el informe presentado por el gobierno español que descarta un ciberataque como la causa, asegura que el origen de la interrupción eléctrica se debió a fallas y falta de respuesta adecuada de los operadores de la red nacional y las empresas privadas. Ante esta conclusión del informe la compañía eléctrica estatal, Red Eléctrica, expreso no estar de acuerdo, afirmando que había tomado medidas para responder a las variaciones de tensión.

El otro apagón, menos publicitado, pero igual de catastrófico, se registró el pasado 25 de febrero en Chile, donde una falla del sistema de transmisión dejó sin electricidad prácticamente a toda su población de 90 millones de personas, quienes tuvieron que esperar 17 horas para el restablecimiento del fluido eléctrico.

Desafortunadamente, estos dos ejemplos, a escala regional, se reproducen en varios países y México no es la excepción ya que, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en 2024 se registraron cortes de electricidad que afectaron a 2.6 millones de usuarios.

Los apagones de electricidad es una advertencia para los gobiernos del orbe sobre la necesidad de garantizar la seguridad eléctrica para sus poblaciones y economías; sobre todo porque la electricidad se convertirá en el principal componente de la matriz energética mundial.

La AIE, en la actualización de su informe Electricidad 2025, pronostica que la demanda mundial de electricidad aumentará un promedio anual del 3.3% en 2025 y 3.7% en 2026, si bien están por debajo del 4.4 registrado en 2024, aun así, la tasa de crecimiento de 2026 es una de las más altas en la última década y el consumo mundial registrará un nuevo máximo de más de 29,000 teravatios-hora (TWh) en 2026.

En nuestro país, para hacer frente a los desafíos y retos del sector eléctrico en expansión, la CFE en su plan de inversiones 2024-2030 contempla un monto de 23 mil 400 millones de dólares para los distintos rubros de la cadena de valor del sector.

POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

