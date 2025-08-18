Cuando un hijo se convierte en juez: la herida del síndrome de alienación parental

En los procesos de separación o divorcio, es natural que surjan tensiones, duelos y desacuerdos. Sin embargo, cuando uno de los progenitores convierte al hijo en un aliado, en un confidente o incluso en un “juez” frente al otro, se abre la puerta a un fenómeno conocido como síndrome de alienación parental (SAP).

Más allá de los términos técnicos, la realidad es devastadora: un niño termina cargando con responsabilidades emocionales que no le corresponden. Al ser colocado dentro del holón parental — es decir, en la dinámica propia de los adultos— se le priva de su rol de hijo, para forzarlo a participar en conflictos que nunca debería vivir.

El costo emocional para el niño

Cuando un infante es expuesto a este tipo de dinámicas, el daño es profundo y silencioso:

Aprende a desconfiar de uno de sus padres, no por experiencia propia, sino por lealtad impuesta.

Vive con miedo de decepcionar al progenitor alienador, sintiéndose rehén de su aprobación.

Pierde la posibilidad de nutrirse de la presencia y el amor de ambos padres, lo que afecta su identidad y autoestima.

Carga con culpas y lealtades divididas, generando ansiedad, resentimiento y confusión.

Una moneda de cambio en los conflictos de los adultos

En muchos casos, la alienación parental está estrechamente ligada a temas de manutención económica o a los conflictos directos de la expareja. El problema surge cuando el hijo se convierte, de manera simbólica, en una moneda de cambio:

Si se paga la manutención, “se gana” el derecho a convivir.

Si hay conflictos entre los padres, el hijo es usado como instrumento de presión.

El bienestar del menor se supedita a pleitos que no deberían involucrarlo.

El gran vacío está en que no existe una legislación que separe de manera clara el tema económico de los derechos emocionales y relacionales de los niños. Aun cuando un padre cumple con la manutención, puede ser privado de la convivencia; y a su vez, el menor queda atrapado en un juego de poder que le impide crecer emocionalmente sano.

Efectos a largo plazo

El niño que crece bajo este esquema puede convertirse en un adulto con serias dificultades para establecer vínculos sanos. El mensaje inconsciente es claro: “para ser amado debo rechazar a alguien más”. Esa herida puede traducirse en relaciones marcadas por la desconfianza, la inseguridad o el miedo al abandono.

Cómo evitar la alienación

El primer paso es reconocer que los hijos no son propiedad de los padres, y que su bienestar debe estar por encima de cualquier diferencia. Algunas pautas esenciales son:

No hablar mal del otro progenitor frente al hijo.

Evitar convertirlo en mensajero, espía o confidente.

Respetar su derecho a convivir con ambos padres, salvo que exista violencia o riesgo comprobado.

Separar lo económico de lo emocional, entendiendo que el derecho a crecer con ambos padres no debería estar condicionado por el pago de manutención.

Buscar apoyo profesional cuando el enojo o el resentimiento impiden separar el rol de expareja del rol de padre o madre.

El síndrome de alienación parental no solo hiere la relación con el progenitor “rechazado”; sobre todo, hiere al niño que, en lugar de disfrutar de su infancia, es obligado a ocupar un lugar que no le corresponde.

Mientras la legislación no contemple mecanismos claros que protejan a los niños de ser utilizados como herramienta de chantaje o moneda de cambio, seguiremos viendo infancias dañadas por conflictos que no les pertenecen.

Un hijo nunca debería ser parte del holón parental. Su lugar está en el espacio de los hijos: donde puedan crecer, jugar, equivocarse y aprender, sin cargar con las batallas emocionales ni financieras de los adultos.

Porque al final, cuando un niño es forzado a elegir entre sus padres, siempre termina perdiendo.