Cuando la incongruencia se va a vivir a España

Siguen y surgen motivos para pensar que el “no mentir, no robar y no traicionar”, de Andrés Manuel era, es y será letra muerta. Primero fueron sus hijos y ahora es su esposa Beatriz Gutiérrez Müller quien echa por tierra tan purificadores principios.

Los desatinos de Andy y José Ramón los envolvieron en escándalos y contradicciones. Desde la “Casa Gris”, hasta los negocios poco claros, por ejemplo, los López Obrador junior mostraron que el apellido pesa más que la ideología.

Pero la cosa se pone peor con la reciente mudanza de Beatriz y su hijo Jesús Ernesto a Madrid, porque no hace más que profundizar el abismo entre discurso y realidad.

Y es que mientras AMLO rompía lanzas con España y exigía disculpas por la Conquista, su familia buscaba residencia en uno de los barrios más exclusivos de la capital ibérica.

Ahí sí, la austeridad franciscana, predicada como virtud, se desvaneció. Los gastos ahora se miden en euros y las colegiaturas parecen reservadas para una élite que se supone combaten.

Lo cierto es que los conflictos familiares se han convertido en el talón de Aquiles del ex Presidente. Y al final, el sexenio de la “transformación” quedará como la tragicomedia.

Los mismos que presumían austeridad hoy viven como juniorcitos de telenovela, y la congruencia terminó exiliada en Madrid.

Tal vez, después de todo, la 4T no era un proyecto político sino un reality: mucho rollo mañanero y, detrás de cámaras, un libreto de contradicciones. Con el recurrente: “¿Quién pompó?”, cada que cuestionaba el dinero mal habido.

Ahora los papeles cambiaron: ¿Quién pagará la educación de Jesús Ernesto en España? ¿De dónde salen los emolumentos para subsidiar la vida de lujos, si el patriarca nunca tuvo más de 200 pesos en la cartera y ni a tarjeta de crédito llegaba?

Y hasta donde se sabe, doña historiadora era empleada del Conacyt y ganaba como investigadora. ¿Le alcanzarán los ahorros para su nueva vida?

¿El muchacho será becado o pagará colegiatura como cualquier hijo de vecino? Y, si es así, ¿de dónde sale el dinero para el cole?

¿Serán suficientes los ahorros del ex Presidente para darles esa vida de lujos? Son preguntas que esperan una respuesta del viejo Continente o de Palenque.

***

EL VERANO POLÍTICO DE MORENA ha sido todo menos tranquilo. Los escándalos y tensiones los han obligado a acelerar la reforma que busca endurecer las reglas para el ingreso de nuevos militantes y redefinir cómo se repartirán candidaturas con el PT y el PVEM.

La intención es clara: blindarse rumbo a las elecciones de 2027 y evitar que oportunistas o figuras incómodas se cuelen. Sin embargo, este cerrojo no sólo responde a un afán de disciplina, sino también a la presión de sus socios, que se cansaron de servir de cacha cuates.

Ahí está el caso de la diputada Diana Karina Barreras, “Dato Protegido”, quien llegó a San Lázaro con las siglas del PT pese a no ser parte de sus filas. Por eso desde el Congreso, petistas y verdes repiten: “Se acabó la era de las cuotas y de los cuates”.

Habrá que ver si el discurso es real o sólo una estrategia para negociar mejor en la mesa de las alianzas.

***

SEGÚN LO PREVISTO, este lunes se reunirá la presidenta Claudia Sheinbaum con los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Hablarán de la agenda para el periodo que inicia el 1 de septiembre. Pero no se descarta que, a su modo, la mandataria les dé un jalón de orejas en vivo y en directo, porque este verano han sido de los “mal portados”.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El que decía tener 200 pesos en la cartera ahora paga colegiaturas en euros y residencias de lujo en Madrid”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

EEZ