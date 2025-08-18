Cómo bajó la pobreza AMLO

La noticia sigue sacudiendo a los neoliberales: más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La clave de ese logro espectacular se encuentra en la política laboral.

Lo más conocido es el aumento al salario mínimo por arriba de la inflación: 2019, 16.2%; 2020, 20%; 2021, 15%; 2022, 22%; 2023, 20% y 2024, 20 por ciento.

El salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios a 248.93, un aumento nominal de cerca del 180%. En términos reales, ajustada por inflación, la recuperación fue de 116 por ciento.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo se disparó desde el mismo punto de partida (88.36 pesos) hasta más de 374.89 pesos en 2024, lo que significó un aumento nominal superior al 320%, pues en ese caso el primer aumento anual no fue de 16.2%, sino de 100 por ciento.

En cuanto al salario promedio de los trabajadores formales (IMSS), se incrementó de 352 pesos (2018) a 581.57 (dato de septiembre de 2024), es decir, alrededor de un 67 por ciento.

Sin embargo, junto con esta política se aplicaron otras estrategias para incrementar el ingreso y proteger el empleo.

Así, se realizó una reforma a la legislación laboral secundaria para sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Centros de Conciliación y juzgados laborales; legitimar los Contratos Colectivos con el voto de los trabajadores y elegir a las dirigencias sindicales por voto directo, libre y secreto.

Otra transformación muy relevante consistió en la eliminación de la subcontratación laboral (el llamado outsourcing) como régimen general. Y aunque subsistió para ramas muy particulares, el hecho es que millones de trabajadores pasaron a ser reconocidos por sus empleadores reales. Esto tuvo como consecuencia su incorporación al IMSS, pero también el cobro del reparto de utilidades, cuyo volumen global se incrementó a más del doble (también por la inspección laboral).

Asimismo, se hicieron reformas en sectores específicos. Por ejemplo, se basificó a casi un millón de maestros y el magisterio en su conjunto recibió un aumento salarial acumulado de 84%, entre 2018 y 2024. Además, desapareció la evaluación punitiva, que conducía a la pérdida del empleo para miles de profesores cada cuatro años, y se restableció la permanencia en el empleo. También hubo aumento salarial y basificación para los trabajadores de la salud que pasaron de los servicios locales al IMSS-Bienestar.

Paralelamente se impulsó el crecimiento del empleo a través de dos instrumentos: la obra pública y la inversión extranjera. México llegó a ser el segundo país de la OCDE con menos desempleo. Su tasa de desocupación pasó de 3.5 a 2.9.

Para la disminución de la pobreza también pusieron su parte los programas sociales, pero la clave fue el Trabajo.

POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

