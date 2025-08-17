Santuarios para mariguanos

A todo le llega su hora, y a este columnista le llegó la hora de hacer un reconocimiento al gobierno de Clara Brugada. Sin ironías. El reconocimiento viene por la decisión, muy discutida, pero acertada en el contexto de ultra conservadurismo mexa respecto a las drogas, de permitir zonas donde la gente vaya, sin riesgos propios o ajenos, a fumar mariguana.

El conservadurismo no es nuevo, y desde luego no es atribuible en exclusiva al régimen autoritario que tenemos encima desde 2018. Sabidamente, las propuestas de despenalización quedaron detenidas en las cámaras una y otra vez desde, al menos, los primeros años del siglo. Por supuesto que el licenciado López, un conservador de izquierdas, se opuso, sin hacerlo explícito, a ese paso civilizatorio, pero, en honor a la verdad, el asunto le llegó así, atorado de largo tiempo, quién sabe si irremediablemente.

Es un despropósito, por supuesto. A pesar de las dudas de la presidenta Sheinbaum –hay que decir que son eso: dudas, no un rechazo taxativo–, la despenalización de la mariguana no ha llevado el apocalipsis psicotrópico a los países que la han emprendido, los Estados Unidos para empezar, y sí ha llevado consigo beneficios tangibles, desde los económicos, porque el mercado es de muchísimos millones, hasta los que tienen que ver con los derechos humanos y cosas parecidas.

En México, según se ha repetido, quitarle la carga penal al cannabis significaría no solo ahorrarle brutalidades policiacas y encarcelamientos absurdos a demasiadas personas pacíficas que acaban conviviendo con criminales por llevar unos gramos en los bolsillos, sino cancelar, con un costo social bajo, un mercado ilegal y por lo tanto violento, por mucho que no sea ya, ni de lejos, el mercado de sustancias ilegales más importante.

Sobre todo, la decisión de aprobar espacios confinados para pachecos tiene un aire liberal, de respeto a las decisiones individuales, ajeno al paternalismo populista que nos invade –prohibiciones a los dulces y frituras, los vapeadores, etcétera–, que merece el aprobado.

Por supuesto, es difícil no entender a los vecinos que se oponen a los santuarios del carrujo en sus colonias. Cerca de la casa de ustedes, a la entrada misma de Chapultepec, a unos pasos de Reforma, estaba todavía hace poco el que probablemente era el más conocido, y la verdad es que el espectáculo de suciedad, pintas idiotas y malos olores era, por decirlo suavemente, insoportable.

Habrá que pensar en soluciones más de consenso, y en una reglamentación eficaz. Con todo, en una ciudad que ya está hecha pedazos, con baches hasta en el Periférico, garnachas hasta en las palmeras, rentas fijadas desde el gobierno –ahí se vienen, ante el incomprensible pasmo de todos– y violencia en las esquinas, es una buena noticia que deberíamos celebrar.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ