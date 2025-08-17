Revisan temas legislativos en Palacio

Importante reunión se desarrollará este lunes en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum recibe a los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión: Adán Augusto López, del Senado; y Ricardo Monreal, de San Lázaro. Entre los temas principales están la agenda legislativa para el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, los relevos en las mesas directivas de ambas cámaras, y es muy probable que se aborde la reforma electoral.

Graba mensaje en Quintana Roo

Hablando de la presidenta Sheinbaum, el viernes aprovechó su visita a Quintana Roo para grabar los primeros mensajes rumbo a su Primer Informe de Gobierno. Eligió el estado gobernado por Mara Lezama por su riqueza natural y por albergar muchos de los grandes vestigios del México antiguo. Y la mandataria estatal, feliz, por supuesto.

Electricidad llega a más mexicanos

Engalanó la secretaria de Energía, Luz Elena González, el 88 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Emilia Esther Calleja. En la ceremonia, destacó que, de acuerdo con el INEGI, entre 2018 y 2024 se redujo 37.5% la carencia de acceso a electricidad, con lo que se ha llegado a abastecer a 46 millones de usuarios.

Buscan reunión con Pablo Gómez

También el empresariado mexicano busca reunirse con el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, gestiona una entrevista con él para que le explique el planteamiento. Ya con conocimiento de causa fijará una postura.

Dan cargo a sobrina de Cuauhtémoc Gutiérrez

En el PRI de la CDMX, presidido por Israel Betanzos, varios levantaron la ceja ante el nombramiento de María José Hernández Gutiérrez como delegada en Iztapalapa. Y es que es sobrina del ex líder capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que se empoderó en esa demarcación y está preso desde 2021 por explotación sexual.

Fantasías con disfraz de periodismo

A ofrecer disculpas y pagar una multa sentenció un Tribunal, con sede en la Paz, Baja California, a la editorial Penguin Random House y a su autora Anabel Hernández. El fallo es porque el libro Las señoras del narco: amar en el infierno, es difamatorio y señala sin pruebas a varias actrices. O sea, meras fantasías disfrazadas de periodismo.

Les esperan 1,507 asuntos pendientes

Lo que le espera a los nuevos ministros de la Corte, encabezados por Hugo Aguilar, son nada más y nada menos que mil 507 asuntos por resolver. De ese total, sólo 382 ya fueron debidamente estudiados por los ministros salientes, y están listos para discutirse en el pleno. En los 1,125 restantes deberán iniciar desde cero.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ