Nada tan sagrado para nuestras familias en México con parientes al otro lado; nada tan difícil de realizar para ellos como el envío de las remesas. Para ellos es un compromiso, un gusto, pero también una reducción de sus ingresos para sus gastos, allá donde están.

Complicado ahora que no pueden salir a trabajar y, además, que tienen la amenaza permanente de ser detenidos y deportados cuando salgan por alimentos o a reuniones en la iglesia o para la escuela deportados los hijos. Sin embargo, son más los paisanos que tienen estatus documentado y quienes seguirán enviando un apoyo a sus familias.

Un buen procedimiento es hacerlo, a través de una tarjeta bancaria que les permite enviar el recurso sin el pago del polémico nuevo impuesto. Esto será posible utilizando una tarjeta bancaria” siamesa”, es decir, el paisano de allá obtiene de la Financiera del Bienestar una tarjeta de débito y a la par, la familia de aquí obtiene otra igual. La transferencia que se da entre esas tarjetas es segura, y en este caso, de tarjeta a tarjeta Bienestar, acá se obtiene la mejor paridad del dólar.

Además, les servirá a las familias aquí, como el “jarrito” o el “ahorrito debajo del colchón” pero seguro, para ahorrar y hacer en su momento los pagos. Alla, en los consulados mexicanos es muy fácil para los paisanos obtener esa tarjeta.

Los mexicanos, no somos los únicos que enviamos/recibimos remesas. Los hindúes mandan alrededor de mil y los filipinos más de setecientos. Eso se debe a que lo primeros son ingenieros y hablan inglés; los segundos también hablan inglés y son enfermeros o técnicos en el ramo. Habrá que apoyar a los paisanos para que mejoren su nivel profesional en beneficio de ellos mismos y de los envíos que hacen a sus familias.

Finalmente habrá que decir que, en su conjunto, son la principal fuente de divisas para el país, con más de 65 mil mdd; y en no pocos estados, representan la parte más importante de su economía. Hay que cuidar y apoyar a los paisanos porque lo merecen, no sólo porque nos envían las remesas.

POR ANTONIO MEZA ESTRADA

COLABORADOR

El autor fue Cónsul de México en El Paso y Detroit entre 2000 y 2006

@YERBANIS33@GMAIL.COM

MAAZ