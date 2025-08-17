Los derechos de los pueblos indígenas

México es un país pluricultural en el que subsisten los pueblos originarios, aquellas comunidades que habitan el territorio desde antes de que se forjara nuestra nación.

Hoy en día, los pueblos y las comunidades indígenas representan aproximadamente el 10 por ciento de la población total de nuestro país.

La regulación constitucional se encuentra prevista en el artículo segundo, la cual fue motivada y recogió muchos de los planteamientos formulados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ahora, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación.

La Ley suprema les determina un ámbito de competencia y se les otorga el carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Algunos autores, como Jacinto Faya Viesca, consideran que es un nuevo orden de gobierno en el marco del federalismo mexicano.

Con base en ello, los pueblos indígenas pueden decidir sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural.

También pueden aplicar sus propios sistemas jurídicos siempre y cuando respeten plenamente los derechos humanos.

Pueden elegir de acuerdo con sus costumbres a sus autoridades en apego a los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Otro aspecto relevante es la protección de su patrimonio cultural, el cual sin duda es un reflejo de años de historia que promueve no sólo su identidad sino la de todos los mexicanos.

Asimismo, la preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas, las que enriquecen la cultura nacional.

Un derecho fundamental que es necesario garantizar es el acceso a la jurisdicción del Estado.

En el ámbito de la justicia, con la transformación que se está dando en el Poder Judicial, es una gran oportunidad para diseñar nuevos mecanismos que salvaguarden los derechos de los indígenas y que realmente exista para ellos una debida procuración e impartición de la justicia.

Otro derecho sustancial es el ser consultado sobre las medidas legislativas y administrativas que puedan tener afectaciones o impactos importantes en su vida o entorno, con el objeto de que estén de acuerdo con dichas medidas.

El Estado mexicano tiene grandes deberes para impulsar medidas que propicien el mejoramiento de la vida de todos los mexicanos y en especial de quienes se encuentran en desigualdad, como es el caso de los pueblos indígenas.

Sin duda alguna, los indígenas son un segmento de la población que mayormente viven en la pobreza, son los que Guillermo Bonfil Batalla denominó el México profundo.

POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ

CONSTITUCIONALISTA

@ARMANDOALFONZO

MAAZ