Equipos profesionales, crisis de negocio

Lo que ocurre en la Liga Profesional de Futbol Americano (LFA) ya es de llamar la atención. Los adeudos que tienen algunos equipos con sus jugadores o la propia Liga con proveedores y prestadores de servicios, a lo cual habría que sumar algunos pagos de impuestos pendientes, lleva a pensar que están muy lejos de alcanzar el equilibrio financiero a nueve años de haber sido creada.

En la LFA pasa, no obstante, lo que también ocurre en algunos equipos de beisbol de nueva creación, de basquetbol y hasta en el futbol de Primera División y de Liga de Expansión: los dueños no tienen los recursos suficientes para operar. Luego entonces cuál es la necedad de presumir ser el propietario de un equipo del deporte que sea si no hay para pagar la nómina, si andan pepenando en los gobiernos estatales estadios prestados y recursos públicos para financiar sus caprichos privados y dando lástimas llevándose entre las patas lo mismo a deportistas que a comentaristas.

Los hoy occisos Mariachis de Guadalajara, franquicia de la Liga Mexicana de Beisbol, le quedaron a deber hasta a unos artesanos huicholes. Viene a colación el caso del empresario venezolano Carlos Lazo, benefactor de la Selección Mexicana de basquetbol cuando Ana Guevara se rehusaba a darle dinero a la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba).

Lazo era dueño de un equipo profesional de futbol en la Segunda División, el Chihuahua FC; también de los Generales de Durango de la LMB, de los Libertadores de Querétaro de la LNBP y de los Reds de la CDMX de la LFA. Con Yox Holding y Xoy Capital, empresas de apuestas e inversiones, defraudó a más de 3 mil 500 personas por alrededor de mil 700 millones de pesos.

De la noche a la mañana se dio a la fuga y con él desaparecieron sus equipos. A todo mundo dejó colgado. Aunque Lazo fue detenido en abril pasado está muy lejos de regresar lo que se llevó. Y algo parecido ocurrió con los Mariachis que incluso fueron presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para expandir la LMB en 2021. Después, en 2024, llegaron dos equipos más, los Conspiradores de Querétaro y los Dorados de Chihuahua. En su primer año, aunque calificaron a los playoffs, la directiva de los Conspiradores no tenía ni para pagar los sueldos de los peloteros, viajaban en un autobús de lo peor, no tenían equipamiento suficiente para entrenar y la calidad de la comida dejaba mucho que desear.

Por eso, su más grande figura, el infielder Agustín Murillo, mejor se fue. Es una triste y criticable realidad de México donde hemos visto ir y venir equipos de todos los deportes profesionales tronándose los dedos por recursos y hasta situaciones peores como el dinero del crimen organizado en Querétaro, Irapuato y los Mapaches de Nueva Italia, ya todos desaparecidos del futbol mexicano.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

Twitter: @beatrizapereyra

MAAZ