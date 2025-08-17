El mando en Washington

Hasta hace unos meses, pensar que Estados Unidos pudiera lanzar un ataque militar contra los cárteles en México parecía un escenario impensable. Hoy, sin embargo, podríamos afirmar que atravesamos el periodo de mayor asimetría entre ambos países en, al menos, los últimos cien años. En este contexto, ya nada parece imposible dentro de esta guerra que han declarado unilateralmente y que se libra en nuestro territorio.

La expulsión exprés de veintisiete capos presos, violando nuevamente los fundamentos jurídicos mexicanos, nos desnuda como un Estado sometido y, sobre todo, desinstitucionalizado. Pareciera que no hay límites —ni siquiera normativos— a las exigencias de Donald Trump; que el mando sobre nuestra seguridad interior ya no está en Ciudad de México ni regulado por nuestras leyes, sino en Washington.

No se trata de enarbolar un soberanismo trasnochado ni de mostrar conmiseración por criminales que enfrentarán la justicia estadounidense —claro, si no se vuelven testigos privilegiados—, pero tampoco podemos normalizar que el gobierno mexicano viole sus propias leyes ante presiones extranjeras.

Cuando el fiscal Gertz aseguró que estas expulsiones se amparaban en la Ley de Seguridad Nacional —una falsedad monumental—, en realidad estaba afirmando que, bajo ese paraguas, el gobierno mexicano puede violar cualquier garantía o restricción constitucional siempre y cuando invoque una amenaza a su existencia (o a la de su vecino del norte).

Además de mentir, el fiscal exhibió el vacío legal y la incongruencia que arrastramos desde hace décadas: nadie ha querido regular con precisión los alcances de la seguridad nacional ni establecer en qué casos se justifica el uso de poderes de excepción contra enemigos internos. Así, este terreno queda a discreción de los gobiernos en turno. Un día se decide que a los “enemigos de la nación” se les responde con abrazos; al siguiente, se ordena su exilio. Llevado al extremo, según esta lógica, incluso la tortura podría legalizarse si así lo determinara el gabinete de seguridad.

La ausencia de una regulación clara nos expone en dos frentes: a pulsiones autoritarias desde dentro —que podrían aplicar estas facultades tanto contra capos como contra disidentes— y a intervenciones externas de un socio que percibe que, en México, la voluntad del poder pesa más que la ley.

Si nos tratan como Afganistán es porque eso proyectamos. El mensaje hacia Estados Unidos es que el gobierno mexicano puede hacer tanto o tan poco como quiera, y que más vale presionarlo. Ya nadie pone sobre la mesa las restricciones legales mexicanas porque en Washington saben que nuestro propio gobierno está dispuesto a ignorarlas.

Estamos librando una guerra bajo normas extraterritoriales porque nunca quisimos consolidar las nuestras. Lo que no podemos olvidar es que la batalla central para México nunca fue la de capturar a uno u otro capo, sino la de construir un Estado de derecho duradero, respetado dentro y fuera de nuestras fronteras. Esa batalla la estamos perdiendo pues hoy somos más débiles en todos los sentidos.

POR CARLOS MATIENZO

DIRECTOR DE DATAINT

@CMATIENZO

MAAZ