EE.UU.: Reposicionamiento hacia el pasado. China: Navegando hacia el futuro

Como lo sentenció hace poco más de seis meses el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha dado entrada a una nueva política arancelaria, que grava las importaciones estadounidenses de más de 90 países como parte de una estrategia que busca, entre otros objetivos, reforzar la planta productiva y regresar a su territorio los miles de empleos exportados al mundo en las últimas tres décadas.

A principios de los años 90, los grandes gurús de la época decidieron que lo mejor para la economía norteamericana era desprenderse de la producción de una gran cantidad de manufacturas que podrían ser producidas a menores costos en países con mano de obra abundante, para concentrarse en la producción y diseño de bienes ligados a la cibernética, actividad mucho más lucrativa y que demanda una fuerza de trabajo más calificada y, por tanto, mejor remunerada.

Si bien los EE.UU. lograron avances sustantivos en el desarrollo de procesos digitales, un resultado no previsto de dicha política fue el desmantelamiento de un gran número de empresas y, consecuentemente, la generación de altos índices de desempleo como los registrados en las otrora exitosas regiones industriales del norte-centro y noroeste de los EE. UU., para convertirse en lo que en nuestros días se conoce como el “Cinturón oxidado”.

El presidente Trump pretende que las empresas que salieron del país regresen y, con ello, resarcir los empleos perdidos, decisión que no es compartida por muchos, quienes piensan que regresar el reloj económico a los 90 constituye una elección desventurada, que ya no es una solución al problema actual del desmantelamiento de la planta productiva y que más bien la economía y sociedad norteamericana en general debería reconcentrarse más en el camino elegido del desarrollo de la cibernética, en la que aún cree contar con ventajas comparativas respecto a los chinos, sus competidores más cercanos.

Las restricciones comerciales impuestas por el gobierno trumpista derrumban las grandes propuestas de sus antecesores, que, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pugnaron por una liberación comercial mundial que facilitara las transacciones comerciales y promoviera proyectos de inversión globales, cuyo resultado final sería la generación de más riqueza y bienestar a nivel internacional.

Ejemplo de ello fue la creación del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio), que posteriormente se convirtió en la OMC (Organización Mundial del Comercio), por la cual se hizo posible que incluso la República Popular de China se incorporara como uno más de sus miembros. Al contrario de lo que se pretendió en el pasado, las actuales medidas comerciales asumidas por los EE. UU. no hacen sino generar incertidumbre a nivel internacional, inhibiendo nuevos proyectos comerciales y de inversión, lo que presagia un grisáceo futuro económico para el mundo en general.

Mientras Trump se empeña en fustigar comercialmente a más de noventa países-aliados y no aliados-, algunos de ellos con aranceles del 50% como lo son los casos de Brasil y la India, logrando con ello animadversiones con muchos de ellos, otros, como China, en particular, se concentran en la apertura de nuevas alianzas y mercados para sus productos y, no sólo eso, sino siguen impulsando la creatividad y productividad en áreas críticas como la IA-inteligencia Artificial, el uso de materiales raros etc-, como se hace en el nuevo desarrollo urbano de Huawei, donde se aloja a más de 35000 científicos que sorprenden a diario al mundo con nuevas aplicaciones cibernéticas, en tanto, la nueva política económica de Trump retorna a la ortodoxia proteccionista tan socorrida por muchos países el siglo pasado.

En lugar de buscar equilibrar la balanza comercial norteamericana vía el incremento de aranceles, los diseñadores de la política económica de los EE. UU. deberían mirar hacia el futuro, desarrollando nuevos procesos cibernéticos en campos como la biología, la química, la física, el medio ambiente, el desarrollo de tecnologías limpias, etc., que permitan resolver los grandes problemas del desarrollo de su país —creación de nuevas fuentes de empleo, etc.—, y avanzar hacia la solución de los nuevos retos que plantea el futuro. La mayor parte del presupuesto en China es destinada a la educación y desarrollo tecnológico.

Más que obstaculizar el comercio a nivel global, sería deseable que el actual gobierno de los EE. UU. buscará nuevas alianzas e intercambios tecnológicos en lugar de orientar a su país hacia una cerrazón que podría afectar su futuro desarrollo y preeminencia mundial.

POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA

ANALISTA POLÍTICO

@TIGRE_AGUILAR_C

MAAZ