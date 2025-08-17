El evento del Jubileo de los Jóvenes, celebrado en Roma del 28 de julio al 3 de agosto de 2025, reunió a más de un millón de jóvenes procedentes de al menos 146 países en la zona de Tor Vergata, marcando un momento histórico y el mayor encuentro del pontificado de León XIV. Esta cifra es especialmente notable porque ninguna estrella del espectáculo contemporáneo puede congregar con facilidad a una cantidad semejante de seguidores, y sin embargo aquí lo logró la fuerza espiritual y la fe.

Que más de un millón de jóvenes hayan viajado a Roma por una experiencia religiosa —en plena era del individualismo, la vanidad y la omnipresencia digital— habla de una necesidad de trascendencia y de buscar algo más profundo que lo material o efímero. En medio de una sociedad saturada de máscaras, esta multitud representa un destello de cambio de valores, una juventud deseosa de esperanza auténtica y de comunidad verdadera.

Durante la vigilia de oración en Tor Vergata, el papa León XIV habló directamente con ellos sobre la esperanza, el servicio y la mirada más allá de lo visible. El mensaje fue potente: los jóvenes respondieron con alegría y fervor, una señal clara de que la fe sigue siendo un motor compartido por muchos en la nueva generación.

Este encuentro representa el primer gran acercamiento de León XIV con la juventud, y fue indudablemente exitoso. Sus palabras calaron hondo, motivaron y permanecieron en los corazones de millones de jóvenes fieles —a quienes cabe considerar el futuro del mundo, no como una abstracción, sino como agentes concretos de esperanza y transformación.

Más allá del plano estrictamente religioso, ver a tantos jóvenes reunidos por fe y espiritualidad —en vez de solo por artistas o redes sociales— es una señal de que los anhelos humanos fundamentales, como servir al prójimo, vivir con sentido y esperar algo más, siguen vivos.

En un tiempo marcado por el egoísmo y el consumo, el Jubileo puso sobre el tapete otra forma de vivir: una basada en el compartir, en mirar al menos afortunado y en caminar juntos en comunidad.

La diversidad fue otra maravilla: jóvenes de más de 150 países, convocados a rezar, a confesarse, a cantar e incluso a acampar juntos, bajo la idea de que la fe puede ser un vínculo más fuerte que cualquier frontera.

Es justo recordarlo: bajo la lluvia de la madrugada y las incomodidades logísticas, la multitud no flaqueó. Aquellos jóvenes que, en condiciones difíciles, pasaron la noche orando y compartiendo fe, muestran que lo espiritual tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo físico.

En definitiva, el Jubileo de los Jóvenes fue un canto a la esperanza, un testimonio de que la fe no solo sobrevive, sino que sigue convocando. León XIV habló con sencillez y profundidad al corazón de una juventud que busca trascender lo visible, que desea servir y construir un mundo más humano. Ese mensaje quedó grabado, no solo en sus memorias, sino en el modo en que ejercerán su influencia en el futuro.

POR: AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

