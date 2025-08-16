Proyecto, sin respaldo

Pocas posibilidades hay en el Tribunal Electoral de que se apruebe el proyecto de sentencia para anular la elección judicial del pasado 1 de junio, sobre todo por el tema de los acordeones. El próximo 21 de agosto, el magistrado Reyes Rodríguez someterá su propuesta al pleno del organismo presidido por Mónica Soto. Todo indica que no será avalado por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior. Sólo se prevé que Janine Otálora respalde el documento de 498 páginas.

Lleva “alegría” a Guatemala

Muy complacido está el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con la visita que le hizo la presidenta Sheinbaum. Al recibirla en el Comando Aéreo del Norte dijo: “Contar con su presencia en territorio guatemalteco... es motivo de mucha alegría y de mucho orgullo para todos los guatemaltecos, y ciertamente para este gobierno”.

Deja Noemí vía libre a Kenia

Su nombre sonaba para encabezar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, se descartó. Dice estar enfocada en sus labores legislativas, y que será en la plenaria del blanquiazul, a realizarse la última semana de agosto, donde se defina a quién se propone para el cargo. Deja el camino libre a Kenia López.

Arrancan asambleas de Morena

Inicia Morena este domingo las asambleas distritales para instalar 71 mil comités seccionales en todo el país. La dirigente, Luisa María Alcalde, prevé que entre el 17 de agosto y el 24 de enero de 2026 se realicen seis mil reuniones, en las que participen figuras del partido, entre legisladores, funcionarios, alcaldes y consejeros.

Celebra sus 90 días

Festejó el embajador de EU, Ronald Johnson, 90 días en territorio mexicano. Destacó que durante ese tiempo las autoridades de nuestro país han aumentado los decomisos de fentanilo, reduciendo a “menos de la mitad” su tráfico hacia suelo estadounidense. También celebró la extradición de delincuentes y la reducción en la migración.

Todo por no leer

Muy confundida está Delia Quiroa, jueza electa en Sinaloa. En redes sociales se dijo “preocupada porque aún no se en que juzgado me va a tocar ejercer mi función, el Distrito dos abarca Culiacán y Mazatlán. Es importante saberlo por la escuela de mis hij@s”. Bastaba con que leyera la reforma judicial que la llevó al cargo.

Cierran cumbre de mujeres con acuerdo

Un éxito resultó la XVI Cumbre Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández. Ayer se clausuró el evento con la firma del Compromiso de Tlatelolco, que reconoce el derecho al cuidado como derecho humano, y lo convierte en obligación para los gobiernos.

