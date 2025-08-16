Los Barcelonnettes [II]

Doña Pomposa Casafuerte de Iturbe platicaba con sus amigas las novedades del último grito de la moda en ropa que llegaron de París, Francia, al almacén Al Puerto de Veracruz.

Leían con interés el anuncio publicado en la revista Arte y Letras del domingo 28 de febrero de 1909; Novedades para Verano; Blusas lencería, con cuello volteado y puños adornados con bordados, Blusas Francesas y americanas, adornadas con encajes o bordados, Sombrero de paja de Italia adornados con flores y nudos de listón Liberty.

Su amiga Pitufa Romero de Altosvuelos, expresaba su interés, por el vestido estilo sastre, última creación, en colores blancos, crudo, rosa; en piqué inglés; adornados con vivos; falda tableada.

Pomposa, más pronto que canta un gallo, le solicitó a su chofer don Abundio Hernández, alistara el carruaje, pues como escribe Salvador Novo, “…las familias nada más decentes; las que no tenían carruajes, propio, ni se resignaban a revolverse con los pelados del tranvía, contaban para su ocasional transporte y para su paseo, con sus carretelas”.

Claro, primero le ordenó, pasar por su parienta Carlota Villafuerte de Altosvuelos a la calle de San Francisco y después llevarlas a la Esquina 2ª. De la Monterrilla y Capuchinas, lugar donde se encontraba la tienda para sus compras.

Émilie Chabrand, en su libro citado en la entrega anterior, afirma, “…ciertos franceses, los barcelonetas, ocupan en el país…en el comercio local y muy especialmente el de las telas o como se dice allá, de la ropa, comercio del que tienen casi el monopolio absoluta”.

Agrega Chabrand , “Algunas calles de México, tales como la Primera de la Monterrilla, en el Portal de las Flores y la Callejuela (5 de febrero), están muy cerca de encontrarse exclusivamente ocupadas por las amplias y lujosas tiendas barcelonetas”.

Escribe el historiador Jean Meyer, autor de La Cristiada, en el prólogo del libro Los Barcelonnettes en México, de la autoría de Maurice Proal y Pierre Martin Charpenel, bajo el sello de Clío 1998, “Buenos católicos, los barcelonnettes eran además republicanos, dos cualidades que facilitaron su integración a México”.

Además, agrega Meyer, “Cuando el emperador Napoleón III mandó un ejército a México para instalar a Maximiliano en un trono, los soldados franceses escribieron a sus familias, que ¡oh, asombro! Los compatriotas en México (los barcellonettes entre ellos) no apoyaban para nada la intervención”.

En la edición del 27 de febrero de 1842 del periódico El Siglo diez y nueve, don Manuel Payno escribió el texto Variedades y Costumbre/El Baratillo, en ella escribe, “En las prendas de ropa del Baratillo está realizado el sistema de Pitágoras. En el suelo hay colocadas sobre unos restos de carpetas azules, innumerables llaves, chapas, candados, ganzúas, clavos y tornillos, todo mohoso y viejo por demás, y junto de estas preciosidades hay multitud de harapos sucios que también se venden”.

El autor de Los Bandidos de Río Frío, agrega, “¿Para qué? No lo sé. Todas las testamentarias de los pobres, la ropa de los difuntos, los desperdicios de los elegantes…”.

RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

