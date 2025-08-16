Las juventudes construyen el presente

Las Conferencias Locales de la Juventud (LCOY, por sus siglas en inglés) son espacios creados por y para jóvenes en todo el mundo bajo YOUNGO, el grupo oficial de infancias y juventudes dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

En México, la edición se realizó del 30 de julio al 1.º de agosto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Reunió a más de 400 personas jóvenes de 29 estados, junto a funcionarias, expertos y organizaciones aliadas, con un objetivo claro: construir un espacio seguro e incluyente para hablar de la triple crisis planetaria —climática, de biodiversidad y de contaminación— y de cómo enfrentarla desde la acción colectiva.

Pero detrás de los micrófonos hubo un trabajo invisible: siete meses de organización autogestionada. Shurabe Mercado, ingeniera en biotecnología del Estado de México y organizadora del evento, lo resume así: “La LCOY fue mucho más que un evento: fue la concreción viva de un trabajo colectivo, intenso y profundamente humano”.

El esfuerzo se notó en cada detalle. Marta Citlali, otra organizadora, recuerda: “Anduve tocando puertas para buscar apoyos y me dolió no poder financiar la participación de más personas”. Esa limitación se reflejó en la diversidad: solo 7.3 % de participantes fueron de pueblos originarios y 6.8 % de comunidades rurales. Para Guadalupe Pinacho, de Oaxaca, el reto es claro: “Se debe garantizar una mayor participación de las voces indígenas en todo México”.

Y para las mujeres, Vanesa Valenzuela, de Sinaloa comenta que “como mujer joven de un territorio vulnerable, a menudo siento que mi voz no es escuchada”.

Aun así, el ambiente marcó diferencia. César Gálvez, de Quintana Roo, quien ya había asistido a Conferencia de las Partes (COPs) de la ONU, lo vivió así: “La LCOY fue un espacio más sano, solidario y amigable para construir. Me recordó que debemos organizarnos desde el amor y no desde la individualidad”.

Las sesiones giraron en torno a seis ejes: pérdidas y daños; decrecimiento y sistemas alimentarios; transición energética justa; adaptación y justicia climática; financiamiento y deuda; y defensa del territorio —. Hubo además ejes transversales como NDC y juventudes, legado biocultural y descolonización, e interseccionalidad.

Cada eje aportó desde sus regiones sus demandas climáticas. Martín Tadeo, de Yucatán, lo explica: “Con la información recaudada redactamos un posicionamiento que presentamos a tomadores de decisiones el 1.º de agosto”. Para Carolina Navarro, de Baja California, el valor estuvo en lo aprendido: “Entendí cómo las juventudes podemos incidir en las NDCs, conocí realidades de todo el país y viví un espacio diverso, vegano y lleno de ideas para un futuro más justo”.

Esta LCOY fue el cierre de un proceso más grande: 19 Cumbres Climáticas Juveniles estatales y 2 infantiles, que alcanzaron a más de 2 500 infancias y juventudes. Rogelio Barrios, director de REACCIONA, no duda: “Ha sido el proceso colectivo organizado más grande que ha tenido México”.

Las próximas acciones están claras: visibilizar lo construido, consolidar alianzas con gobiernos y academia, dar seguimiento a la Declaratoria Nacional y abrir más espacios para que las y los jóvenes, en su diversidad, tengan participación real.

Como dijo Nally García, de 18 años: “A quienes aún dudan, les digo: no esperen a que alguien más lo haga. El cambio climático no es una amenaza lejana, es una realidad que nos toca a todos”. En 2026, las Cumbres Climáticas Juveniles estatales serán otra oportunidad para sumar voces. Porque en México, la acción climática juvenil ya no es el futuro: es el presente que estamos construyendo.

POR ODETTE FERRER

COLABORADOR

MAAZ