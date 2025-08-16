Intervenir sin invadir

Estados Unidos es un país curioso. Le gusta entrometerse en los asuntos de otros países, sin importar el partido político en el poder. Parece una tradición que, además, se actualiza en sus formas. En México se sabe bien: la vecindad ha convertido al país en receptor de invasiones, intervenciones y expediciones a lo largo de su vida independiente. De ahí que en la mentalidad de no pocos mexicanos persista la idea de que Estados Unidos está constantemente metiéndose, de una manera u otra, en los asuntos nacionales.

En los años de la Revolución esa percepción se alimentó con señales concretas. El llamado Pacto de la Embajada mostró a un embajador estadounidense con un papel decisivo en el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. Las modalidades de intervención en México, sin embargo, han variado. Incluso antes de la ocupación de Veracruz y de la expedición punitiva, la posibilidad de una intervención militar rondaba en varias cabezas.

Algunos diarios en Estados Unidos presentaron la intervención como remedio al desorden en México, derivado asimismo de la hostilidad hacia ciertas facciones. En abril de 1913, Javier Lara, de La Opinión, tradujo una nota del New York Herald (16 de febrero) que describía un escenario de invasión a México: “Las tropas a lo largo del Río Grande y cerca de la frontera se encuentran listas para moverse al recibo del primer aviso”. Antes de transcribirla, el diario advirtió: “Negar todavía que estuvimos a un paso de la intervención armada de los Estados Unidos sería ya ridículo e irrisorio”. Rumores como ese cruzaban la frontera y circulaban a ambos lados, alimentando la expectativa y el temor ante una incursión.

Los contextos, los intereses y las formas de perseguirlos cambian a lo largo del tiempo. Hoy a Estados Unidos quizá no le interese invadir militarmente México, pero eso no significa que haya renunciado a otras vías de intervención. Desde que asumió su segunda presidencia, Donald Trump ha mantenido una retórica dura contra los cárteles mexicanos y ha dejado claro que la vía militar no está descartada. Ese recurso, sin embargo, puede aplicarse de distintas maneras.

Hace unos días, el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a 26 personas ligadas a cárteles de la droga. A su vez, el Departamento de Justicia se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los individuos. Un día después se detectó un dron militar estadounidense sobrevolando Valle de Bravo, hecho que, por fuerza, debió contar con el permiso del gobierno mexicano. Para quienes han seguido de cerca la retórica de la administración Trump respecto de los cárteles, el cuadro resulta coherente. La intervención se ha planteado en varias ocasiones, pero no tiene por qué adoptar una sola estrategia; de hecho, a veces puede ser más efectiva cuando es discreta.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@IGNACIOMINJ

MAAZ