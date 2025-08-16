Evo le hace la chamba a la oposición

El obstinado expresidente de Bolivia, Evo Morales, terminó por derrumbar a la izquierda en el país cocalero. De hecho, la campaña presidencial pasó desapercibida en la región por el pleito que protagonizaron el saliente mandatario, Luis Arce, y el ahora líder sindicalista.

Esta desastrosa batalla entre los exaliados sólo puso en claro una cosa: el gobierno de izquierda debe alistar las maletas para entregar el poder a un centroderechista o a un liberal. Porque mañana los bolivianos saldrán a elegir a su nuevo presidente.

El empresario Samuel Doria Medina, de la centroderechista Alianza Unidad, lidera con 21% la intención del voto, seguido de cerca por el expresidente liberal Jorge “Tuto” Quiroga, de la coalición Libre, con 20%, según dos encuestadoras. Es altamente probable que haya segunda vuelta.

El candidato presidencial del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Castillo, tiene apenas 1.5% de las preferencias y el partido del exmandatario Morales, EVO-Pueblo, no alcanzó registro.

La verdad es que el oficialismo está fragmentado en tres facciones: una afín al gobierno de Arce, otra leal a Morales y una tercera vía que respalda la candidatura del presidente del Senado, Adrónico Rodríguez, quien hasta hace unos días era cercano al exmandatario y estaba considerado como su "heredero" político y sindical.

Pero Evo no concibe que alguien, cercano u otro líder indígena, pueda ser presidente. ¡Él es el único que puede ostentar ese cargo! Aunque su testarudez ya le costó tener que dejar el poder y refugiarse en México, hace casi seis años.

En aquella ocasión, después de varias semanas de protestas en las calles de Bolivia y tras "13 años, nueve meses y 18 días" en el poder, Morales renunció. Después de que el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, le pidiera que dejara el cargo para desbloquear la crisis política.

Si Morales no se hubiera empecinado en candidatearse para reelegirse por cuarta ocasión a como diera lugar, argumentando que se “atentaba contra sus derechos políticos”, las cosas hubieran sido diferentes, pero fue la gota que derramó el vaso.

Desde entonces, no ha podido regresar al puesto que él cree que es suyo y de nadie más. Después de tres semanas de estar en México, en diciembre de 2019, Morales se trasladó a Argentina para preparar su regreso al poder, pero antes limpió el camino y organizó la campaña presidencial de su exministro de Economía, Luis Arce.

Con lo que no contaba es que, una vez en el poder, Arce decidió hacer todo lo posible y lo imposible para evitar ese retorno. Eso fracturó a la izquierda y provocó cientos de bloqueos y marchas del líder cocalero, que dejaron unos ocho muertos.

A como se ven las cosas y con su ambición de poder, Morales le hizo la chamba a la oposición y él, junto a la izquierda, se quedará sin nada. Diga lo que diga, está fuera y difícilmente podrá volver a gobernar; ahora la derecha se encargará de terminar la obra que inició Arce.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

COLABORADOR

@PAPADEPONCHO

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ