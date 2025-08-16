Entre sueños y barreras: Mujeres en carreras STEM

En México miles de jóvenes mujeres terminan la primaria con calificaciones sobresalientes. Muchas sueñan con ser astronautas y explorar el espacio, ser científicas y encontrar la cura de alguna enfermedad. Sin embargo, al entrar a la universidad, esa vocación se diluye y optan por cambiar de carrera. ¿Qué está fallando?

¿Por qué a pesar de que hoy hay más mujeres universitarias son pocas las que estudian carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), campos que están definiendo el futuro? No es falta de capacidad, más bien considero que aún existen problemas estructurales que alteran su participación en este importante rubro; desafortunadamente, nos está costando en el desarrollo de nuestro país.

A nivel internacional, el acceso de las mujeres a la educación superior ha mejorado notablemente. Según el Portal de Datos de Género del Banco Mundial, en 2023 la tasa bruta de matriculación terciaria -estudios universitarios- de mujeres alcanzó el 43%, superando a la de los hombres, que fue del 40.3%. Sin embargo, solo el 30% de la población femenina matriculada en estudios superiores elige una disciplina STEM.

En el caso de los estudios de doctorado en estas áreas, la presencia femenina de igual forma es baja; la OCDE, por ejemplo, estima que solo el 10% de la matrícula son mujeres en áreas de ingeniería, manufactura y construcción.

En lo que respecta a México, el patrón de la baja presencia femenina es similar. De 2023 a 2024 la matrícula en educación superior fue de poco más de 4 millones de estudiantes, de los cuales el 53% eran mujeres y el 47% de hombres, como señala el INEGI. No obstante, solo el 38% de la matrícula estudiantil en carreras STEM eran mujeres, según datos de UNICEF. Esta tendencia se reproduce a nivel profesional porque solo el 37% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres, a pesar de que se ha demostrado que suelen tener mayor producción científica/académica, tal como indica un estudio de 2017 de Lorena Rivera, Jacques Mairesse y Robin Cowan.

Detrás de esta desigualdad en la elección y permanencia en carreras y profesiones STEM hay factores arraigados. Uno de los más persistentes son los estereotipos de género que, desde la infancia influyen en lo que se considera “apropiado” para niñas y niños.

A esto se suman ideas raciales que erróneamente asocian el rendimiento académico con el origen étnico. Además, el contexto familiar, educativo y socioeconómico también juega un papel importante porque si los recursos son limitados, muchas jóvenes se ven obligadas a optar por carreras que no requieren especialización para generar ingresos o la misma familia puede limitar su decisión a dedicarse o continuar en este tipo de profesiones.

POR MTRA. MARÍA ELENA ORANTES

Cónsul general, presidenta de 50+1 Internacional y empresaria

@NENAORANTES

