El logro económico y político

En un mes de escándalo, golpeteo interno y asedio para el movimiento de la 4T, la cifra de reducción del número de pobres en el país es una bocanada de oxígeno. Más de 13 millones de mexicanos salieron del umbral de la pobreza. Hoy, de acuerdo con las incuestionables cifras del Inegi, 38.4 millones de mexicanos viven en esta condición. Representan el 29.6 por ciento de los habitantes del país.

Una importante parte de este logro fue gracias al incremento del 116 por ciento en el salario mínimo que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. De manera más concreta, 6.6 millones dejaron el umbral de pobreza exclusivamente por el aumento al salario mínimo.

No es de sorprender, pues para la gente de a pie la política económica de la 4T les beneficia, y se sienten cómodos con ella. Dejando de fuera los apoyos, becas y pensiones, la realidad es que la primera administración guinda atendió el problema de la desigualdad como ningún gobierno lo había hecho. No en balde son las cifras de la popularidad.

En este sentido, es importante enfatizar un punto importante: los apoyos sociales del gobierno federal y locales ayudaron en solo una parte a combatir la falta de recursos para una vida digna. De acuerdo con el informe del INEGI, entre 2022 y 2024, sin las transferencias sociales, el porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza habría alcanzado el 39.7 por ciento; sin embargo, gracias a estos apoyos, la cifra se redujo al 35.4 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró diciendo que estas cifras eran “una hazaña de la 4T”.

Si bien no pueden echar campanas al aire, y decir que los grandes problemas que arrastra el país se solucionan únicamente por el salario y las transferencias monetarias del gobierno federal, hay otros problemas que aún aquejan a la población e impactan severamente sobre la calidad de vida, por ejemplo, la carencia a los servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024; en 2018 había 20 millones en esa situación, para 2024, se duplicó a 44.5 millones de persona; si le sumamos al desabasto de medicamentos, los escándalos de corrupción en compras consolidada, la farsa de la mega farmacia y la constante de hospitales colapsados, el contraste entre el ingreso y el ejercicio de un derecho humano como la salud, el logro se ve empeñado.

Políticamente hablando, para Morena y aliados es un gran lema de campaña de promesa cumplida. Y un lastre más para la oposición que ya gobernó y no logró esos resultados. Para competir en las próximas elecciones, los partidos opuestos al régimen tendrán que ir más allá de la promesa de corregir los errores evidentes de esta gestión que son perdonados por más de 50 millones de mexicanos y los que se vayan sumando al sentir la mejoría en sus bolsillos. No será nada fácil.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ