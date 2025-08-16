Alaska, tierra de Rusia

¡Vaya! Putin y Zelensky, por fin, coinciden en algo. Lástima que no es en detener la guerra ni en respetar las fronteras ajenas. No: coinciden en que, hoy por hoy, Rusia va ganando. La reunión de ayer (hoy, mientras escribo) lo confirma: un encuentro sobre Ucrania… sin Ucrania y sin Europa. Y para rematar, celebrado en Alaska. Que el escenario sea un estado —ese estado— de la Unión Americana es un triunfo simbólico para Moscú, más allá de lo que Putin ya obtiene de Trump.

No es un detalle menor. Alaska fue tierra rusa hasta 1867, cuando Estados Unidos la compró al zar Alejandro II por poco más de 7 millones de dólares. Un territorio de 1,518,800 km² rico en oro, minerales y, encima, petróleo. Una ganga que aún es una espina en el orgullo ruso.

En su momento, los estadounidenses se burlaron del secretario de Estado William Henry Seward, llamando la compra “la locura de Seward” o “la nevera de Seward”. El tiempo demostró que fue, en realidad, un negocio redondo.

Hoy, el invasor de Ucrania pisa suelo estadounidense, recibido con honores por Trump, y rompe así el aislamiento diplomático que su país venía “sufriendo”.

Mientras tanto, sigue evadiendo sanciones y bombardeando ciudades ucranianas. Rusia continúa vendiendo gasolina a India, y es esta nación la que recibe el enojo trumpista. China —el mayor importador de petróleo ruso— ni siquiera es tocada.

Las ventas de energía siguen siendo la fuente que mantiene a flote la economía de Moscú pese a las sanciones de Occidente. Putin no recibe nuevos castigos ni aranceles como los que Estados Unidos impone a otros países, México incluido. Al contrario: obtiene la fotografía con Trump, sin Zelensky, y en el lugar que él quería. No en Florida, como soñaba Trump, sino en Alaska.

Trump, claro, hizo antes una llamada con líderes europeos y con Zelensky. Se supone que iba preparado con una estrategia, aunque lo que realmente persigue es su nominación al Nobel de la Paz. Y, aun así, ¿cómo se negocia “la paz” sobre Ucrania sin Ucrania en la mesa?

Putin no busca la paz. Busca el respaldo de Trump para consolidar sus exigencias. Ucrania posee metales raros esenciales para la tecnología de punta y para baterías de litio, además de una ubicación estratégica. Crimea, ucraniana en el mapa pero controlada por Rusia desde hace años, es vital por sus rutas marítimas y oleoductos que conectan el petróleo ruso y de Medio Oriente con China.

Dos populistas ególatras —uno dictador consumado, el otro aspirante a serlo— se sientan a repartirse ganancias, recursos y territorio como si fueran dueños del tablero. La ley internacional se los prohíbe, pero la impunidad les da alas.

¿Comparte usted conmigo un sentido de derrota inevitable? ¿Hasta dónde llegarán? Putin, sin duda, irá tan lejos como le dejen. Y quién sabe… quizá un día vuelva a convencernos de que Alaska también es, otra vez, tierra de Rusia.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ