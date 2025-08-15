Sin tregua para un acuerdo

La prórroga de 90 días concedida por Donald Trump para la entrada en vigor de los aranceles adicionales de 30 por ciento a las exportaciones de nuestro país debía dar espacio para dos objetivos. En le versión del mandatario estadounidense, México se comprometía a eliminar las barreras no arancelarias que estorban el comercio bilateral. En palabras de la presidenta Sheinbaum, el plazo es para alcanzar un acuerdo amplio en materia de seguridad.

Sin embargo, el ambiente entre ambas partes se está enrareciendo aceleradamente y la administración Trump lleva días asestando golpes al gobierno mexicano.

La semana pasada firmó una orden ejecutiva autorizando al ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, ahora declarados organizaciones terroristas, fuera de territorio estadounidense. Desconocemos el alcance de la orden, pero sí sabemos que dos buques de guerra de EEUU fueron desplegados frente a costas mexicanas en el Golfo de México y la península de Baja California para actividades de vigilancia. Igualmente, drones militares han sobrevolado territorio nacional, desde la frontera hasta el Estado de México.

Está semana el Departamento de Estado actualizó las alertas de viaje a sus ciudadanos por violencia y riesgo de “actos terroristas” en 30 entidades de nuestro país. Leyó usted bien, sólo Campeche y Yucatán se salvan.

La misma autoridad, encabezada por Marco Rubio, publicó su Informe 2024 sobre observancia de los Derechos Humanos en el mundo. La apreciación de México es lapidaria: “Existe información creíble de ejecuciones sumarias o extrajudiciales; desapariciones, torturas o castigos crueles, inhumanos y degradantes; arrestos y detenciones arbitrarias; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios, incluidas violencia o amenazas contra periodistas, demandas civiles y penales para reprimir el trabajo periodístico, y violencia o amenazas contra activistas y líderes sociales”.

Por más diligencia y cooperación que el gobierno mexicano intenta mostrar, los ataques del vecino le restan credibilidad. Ni siquiera la entrega de 26 reos de alto calibre, sumados a los 29 trasladados previamente, mereció el reconocimiento de sus contrapartes norteamericanas.

Difícil alcanzar acuerdos en un ambiente así de hostil. O quizá a Trump no le interese alcanzarlo. Y es que mientras los conflictos en Ucrania y Gaza siguen sin resolverse, y las presiones inflacionarias contradicen el discurso triunfalista de Trump, México seguirá siendo blanco de agresiones. Allá también necesitan distractores y, desafortunadamente, golpear a nuestro país sigue siendo políticamente redituable.

POR VERÓNICA ORTIZ

COLABORADORA

@veronicaortizo

